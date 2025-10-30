Habertürk
        Radio Free Asia, ABD yönetiminin bütçe kesinti nedeniyle yayınlarına ara verdi | Dış Haberler

        Radio Free Asia, ABD yönetiminin bütçe kesinti nedeniyle yayınlarına ara verdi

        Merkezi ABD'de bulunan ve Asya ülkelerine yayın yapan Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu-RFA), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bütçe kesintileri nedeniyle 29 yıllık tarihinde ilk kez yayınlarını durdurduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:39
        Trump bütçeyi kesti, Radio Free Asia yayınları durdurdu
        Trump'ın, federal hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe kesintine gidilmesi talimatından bir kuruluş daha etkilendi.

        Finansmanı ABD hükümetince sağlanan RFA'nın Genel Yayın Yönetmeni Rosa Hwang, yaptığı yazılı açıklamada, "RFA, 29 yılın ardından yayınlarına ara veriyor. Finansmandaki belirsizlik nedeniyle haber ekiplerimiz şu an için yayın yapamayacak." ifadesini kullandı.

        Trump, RFA'nın da bağlı olduğu ABD Küresel Medya Ajansının (USAGM) bütçesinde kesintiye gidilmesi talimatını vermişti.

        Kesintiler sonucunda RFA çalışanlarının yaklaşık dörtte üçü zorunlu izne çıkarılmış, finansman sağlanmaması halinde de birçok çalışanın işten çıkarılacağı kaydedilmişti.

        Uluslararası Yayın Yasası kapsamında 1996'da kurulan RFA, Çin, Myanmar, Kuzey Kore, Kamboçya, Vietnam ve Laos gibi ülkelerde yüz binlerce aboneye haber ulaştırıyor.

        Benzer şekilde, yönetim tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu da bütçe kesintilerinden etkinlenmiş ve 600 kişinin işine son verilmişti.

