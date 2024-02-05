Racon Sözleri 2024 - En kaliteli racon, ağır abi, delikanlı, kabadayı sözleri

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Racon sözler, genellikle bir kişiye sinirlendikten ya da kızdıktan sonra kullanılır. Sinirlenme hallerinde duygu durumunu tam olarak kontrol edemeyenler, karşı tarafa da “mesaj” gönderme amacıyla laf sokucu ağır abi sözleri kullanır. Sosyal medyanın hayatımızın ortasına oturmasıyla beraber WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlardan bu ağır sözler paylaşılmaktadır. Peki, 2024 yılının en çok tercih edilen ve hiç duyulmamış ağır abi lafları ile delikanlı sözleri merak ediyor musunuz?

RACON SÖZLER 2024

Öfke, sinirlenme anlarında sevgiliye, arkadaşa, dosta, akrabaya, abiye, kardeşe ya da farklı kişilere gönderilecek en ağır sözler ve laf sokucu mesajları sizler için derledik. Unutmayınız ki, sinir hâlinizin geçmesini biraz beklemeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Laf sokmalık racon sözler kullandıktan sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. İşte, kısa, uzun ve resimli seçeneklerle ağır sözler ve hiç duyulmamış, sert ağır abi lafları ile mesajları…

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DELİKANLI SÖZLERİ

Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Bir delikanlı gibi yaşa, bir efsane gibi hatırlan.

Sözüm söz, dağlar bile yıkılsa arkamdan gelirim.

Aslan yattığı yerden belli olur, benim yolumdan çekil.

Özümde aslan yürek var, sözümde samuray keskinliği.

Delikanlılık yürekte, yürek burada. Göstermeye gerek yok.

Kaderimde ne varsa göğüs gererim, yılmam, yıkılmam.

Aslanlar gibi özgürüm, kartallar gibi yüksekte.

Yolumdan dönmek yok, ya tamam ya devam.

Benim dünyamda söz demir gibi, eğilmez, bükülmez.

Dostlarım yanımda, düşmanlarım karşımda, yerim belli.

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AĞIR ABİ SÖZLERİ

İnsan; bir kere yaralandı mı, çiçeğin gölgesini bile hançer zanneder.

İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Bize yeni düşmanlar lazım eskileri hayranımız oldu.

Hayata hangi pencereden bakıyorsan, o pencereden yere çakılman dileğiyle…

Değer miydi diye aklıma geldi geçenlerde. Teğet bile geçmez dedim kendi kendime.

Delikanlılık lafla değil, yürekle olur.

Dostuma can, düşmana korku veririm.

Yıllar geçse de, sözüm söz, yolum doğru.

Düşmanıma bile adil davranırım, delikanlılık budur.

Bir aslan gibi sessizim, gerektiğinde gürlerim.

Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, yol bulunur.

Yolumu çizdim, geri dönüş yok.

Delikanlılık kavgada değil, yürekte belli olur.

Hayat zorlu bir yol, ama ben daha zorluyum.

Dostlukta sadık, düşmanlıkta korkusuzum.

KABADAYI SÖZLERİ

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İnsanların ne kadar çok maskesi var şaşıyorum. Hangi maskenin altında kim var belli değil.

Aslında şu hayatta kimseye güvenmeyeceksin; beyaz gülün gölgesi bile siyahsa gerisini sen düşün.

Kaç fırın ekmek yersen yer fark etmez, yoksa mayanda adamlık!

Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.

Asla pes etmem, ya kazanırım ya öğrenirim.

Delikanlılık mertlikle, yiğitlikle gelir.

Gölge gibi sessiz, fırtına gibi etkiliyim.

Her adımım emin, her bakışım keskin.

Sözümde dururum, demir gibi sağlam.

Benim dünyamda sadakat, her şeyden önce gelir.

Dağ gibi dururum, rüzgar ne kadar sert eserse essin.

Yolum uzun, ama adımlarım kararlı.

Geceler uzun, yıldızlar parlak, ben yolumda sabitim.

Delikanlılık, şerefle, onurla yaşamaktır.

EN AĞIR SÖZLER

İnsanlar vardır sevginin her türüne layıktır. İnsanlar vardır her ne verirsen ver yine de aşağılıktır.

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Saçının her teli için dünyaları yakan adamlar. O saç bir yemekten çıkmaya görsün, kadının dünyasını başına yıkıyor…

Bana yüreğimdesin deme sevgilim. Bana kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor.

Kafana göre dön dünya ne senin gibi fırıldaklar ne de senin gibi yuvarlaklar umurumda!

Dostlara kalkan, düşmanlara kılıç gibiyim.

Yolumu aydınlatan, doğru ve dürüstlüktür.

Yükseklerde uçan kartal gibiyim, yalnız ve özgür.

Söz verdim mi, dağlar bile yerinden oynar.

Dostlarım için dağları delerim.

Korkum yok, çünkü arkamda yüreğim var.

Delikanlı adam, laf değil, icraat yapar.

Düşmanlarım çok, ama cesaretim daha çok.

Kartallar yüksekten uçar, benim yerim orası.

Dostuma güneş, düşmana karanlık gibiyim.

SEVGİLİYE AĞIR SÖZLER

Karakteri küçük olanlar, söylediği laflarla büyüdüklerini sanıyorlar.

Bana takılırsan hayatının renkleneceğini söylemiştim. Ama sen gökkuşağına döndün be sevgili.

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Bazıları başları dik yürürlerse karakterlerinin düzeleceğini sanıyorlar. Boşa uğraşmasınlar. O şerefsizlerin yüzüne gökyüzü dahi tükürür.

Kime değer vermeni yüreğin kanaya kanaya öğrenirsin. Ben benimle yola çıkanı hiç yarı yolda bırakmadım. Yarı yolda bırakanı da bir daha adam yerine koymadık.

Lafları ile büyük olduklarını sananlar, yaptıklarıyla ne kadar küçük olduklarını kanıtladılar.

Sen çocuk, benim duygularım da oyuncak değil.

Yolum ne kadar engebeli olursa olsun, ayaklarım sağlam.

Dostlarım için nehir gibi akarım, düşmanlarım için sel gibi yıkarım.

Yüreğimdeki cesaret, gözlerimdeki ışık kadar parlak.

Yolum uzun, ama iradem daha uzun.

Delikanlılık, her zaman doğru olanı yapmaktır.

Dostlarım için güneş gibiyim, düşmanlarım için karanlık.

Yolumu seçtim, dönüş yok.

Dostuma güven, düşmana korku veririm.

Dağlar kadar yüksek, denizler kadar derinim.

Delikanlılık, zorluklara göğüs germektir.

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Yolumda yürürken, her adımımda onurum var.

Gözlerimdeki ateş, yüreğimdeki cesaret kadar güçlü.

Dostlarım yanımda, düşmanlarım karşımda; yerim belli.

Her adımda yüreğim, her sözde onurum var.

Yolum ne kadar zor olursa olsun, adımlarım o kadar sağlam.

AĞIR ABİ LAFLARI

Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim "kim olduğumla" ilgilidir, tavrım "sizin kim olduğunuzla.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında.

Gitsen de artık beni bağlamaz; hani bir laf vardır ya, kendi düşen ağlamaz.

Erkek özlediğini söylemez! Oturur bir sigara daha yakar.

Yol uzun, adımlarım sağlam, hedefim belli.

Delikanlılık, adaletle, mertlikle yürümektir.

Gecenin karanlığında bile yolunu bulan bir kurt gibiyim.

Dostluklar kıymetli, düşmanlıklar geçici.

Kartal gibi gözüm keskin, aslan gibi yüreğim kuvvetli.

Yoluma taş koyan olursa, onu da aşarım.

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Delikanlılık, yükseklerde uçmak, ama ayakları yere sağlam basmaktır.

Düşmanlarım beni tanır, dostlarım yanımda.

Benim için en büyük zafer, onurumla yaşamaktır.

Her adımım, doğruluk ve dürüstlük üzerine.

LAF SOKMALIK SÖZLER

Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.

Sözüm bir, yolum net, bakışım keskin.

Dostlukta sınır tanımam, düşmanlıkta affetmem.

Delikanlılık, zor zamanlarda dik durmaktır.

Yıldızlar kadar parlak, gece kadar derinim.

Dostum için kalkan olur, düşmana ateş olurum.

Her günüm, delikanlılıkta yeni bir ders.

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Yolum dağlar kadar zor, iradem ondan da kuvvetli.

Dostlarla güçlüyüm, yalnızken daha da güçlüyüm.

Hayatı delikanlıca yaşa, gerisi teferruat.

Delikanlı adam sözüne, yüreğine, dostuna sadıktır.

KISA VE UZUN AĞIR LAFLAR

Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum...

Anladım ki; benim içimi cız ettiren, ona vız geliyor.

Kaldırabileceğimden çok daha fazla acıyı bana bırakıp gittin.

İnsanın diğer yüzünü görünce, ilkini hatırlamam.

Farkındalık lanet bir şeydir, hayatın lezzetini alır götürür!

Yolunda yürüyen aslan, tek başına da olsa kraldır.

Gözlerimdeki ateş, yüreğimdeki cesaret kadar parlak.

Dostlarım yanımda, düşmanlarım gözümün önünde; her şey kontrolüm altında.

Geri adım atmam, sadece daha iyi bir yol bulurum.

Delikanlı adam, zor zamanlarda bile gülümser.

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Gözlerim yıldız gibi parlar, yüreğim demir gibi sağlam.

Yolum ne kadar zor olursa olsun, adımlarım o kadar kararlı.

Dostlarım için kaya gibi sağlam, düşmanlarım için fırtına gibi yıkıcıyım.

Sözümün eriyim, demir gibi sağlam ve keskin.

Yolumu aydınlatan tek şey, içimdeki adalet aşkı.

Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, zirveye çıkarım.

Dostlarım için nehir, düşmanlarım için sel gibiyim.

Her günüm, delikanlılıkta bir adım daha ileri.

EN SERT SÖZLER

Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

Şu andan itibaren alttan alma devri bitmiştir. İncittiğiniz yerden incinirsiniz haberiniz olsun.

Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

Kapattık kardeşim. Artık sevmiyoruz

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Bir kere alıştın mı yalnızlığa her kafanı bozana yol verirsin kardeş.

Sebeplerimi bilmiyorsan seçimlerimi yargılama.

Düşmanlarımın korkusu, dostlarımın güvencesiyim.

Gözlerimin içine bakınca, cesareti görürsün.

Delikanlılık, yalnızca güçte değil, yürekte de var.

Yolum zorlu ama hedefim net.

Dostum için kalkanım, düşmanıma zorluk.

Kartal gibi yüksekte, aslan gibi kuvvetliyim.

Dostlarım için her zaman oradayım, gölge gibi sessiz, dağ gibi sağlam.

Yoluma çıkan engeller, benim için sadece adımlar.

Delikanlılık, her zaman doğruyu yapmaktır, kolay olmasa bile.

Her adımımda onurum, her bakışımda cesaretim var.

Dostlukta sınır tanımam, düşmanlıkta merhamet göstermem.

Gözlerimdeki parıltı, yıldızlardan daha aydınlık.

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