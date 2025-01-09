Rabia Tunçbilek: En sevdiğim dizi Paris'te çekilmiş

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Tunçbilek, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Saçlarını düzleştirdiği görülen şarkıcı, değişimiyle ilgili "İlk şarkımdan bu yana kendimi düz saçlı görmemiştim. Bu saçımı çok sevdim. Saçımda boya yok ama düzleştirince uçları kırık gibi duruyor. Kablosuz bir düzleştirici aldım, kullanmaya alışıyorum. 2025 yılına girdik, ben de yeni yıla uyum sağlamak için bir değişiklik istedim" dedi.

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"SEVENLERİM İÇİN BU YOLU GİTMEYE DEĞER"

Yeni yılı sahnede karşılayan Tunçbilek, "Batum'da sahnedeydik. 2025'i en sevdiğim şeyle, işimle karşıladım. Yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Önümüzde uzun bir yolculuk var; Avustralya’da bir konserim olacak. Sevenlerim için bu yolu gitmeye değer" ifadelerini kullandı.

Yeni projelerinden de bahseden Rabia Tunçbilek, "Birkaç düet sonrası şimdi solo bir proje ile geliyorum. Aylardır bahsettiğim ama ismini açıklamadığım şarkım sonunda çıkacak. Yeni bir kariyer, yeni bir plan, yeni bir imaj. Çok heyecanlıyım" dedi.