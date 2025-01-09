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        Haberler Objektife Takılanlar Rabia Soytürk'ten estetik yorumlarına yanıt: O eleştirileri kaldırıyorum - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk: O eleştirileri kaldırıyorum

        Rabia Öztürk, sosyal medyada ergenlik fotoğraflarının şimdiki haliyle kıyaslanıp kendisi hakkında yapılan estetik yorumları hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:07
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yazar Beyza Alkoç’un aynı isimli romanından uyarlanarak sinemaya uyarlanan, 10 Ocak'ta gösterime girecek olan 'Karantina' filminin galası gerçekleşti.

        "EVLİLİK TARİHİNİ BELİRLEMEDİK"

        Galaya katılan Rabia Soytürk, 2024'ün son aylarında evlilik teklifi aldığı Samet Vuruşan ile henüz evlilik tarihi planlamadıklarını söyledi. Soytürk, "Tarih belirlemedik net bir şey yok. Beraber karar vererek, tarihi daha sağlıklı ve daha oturan bir zamanda belirlemek istiyoruz, anın tadını çıkarıyoruz" dedi.

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        "O ELEŞTİRİLERİ KALDIRIYORUM"

        Rabia Soytürk ayrıca sosyal medyada ergenlik fotoğraflarının şimdiki haliyle kıyaslanıp kendisi hakkında yapılan estetik yorumları hakkında konuştu. Zamanla insanın yüzünün oturduğunu söyleyen Soytürk, "Herkesin çocukluğu, ergenliği var, üzerine konuşulacak bir şey yok. Değişim geçiriyoruz ve büyüyoruz. Zaman ve güzellik kavramıyla ilgili eleştiri kaldırıyorum, onunla bir sorunum yok. Yorumları kafama takmam, yoksa üzülürüm" şeklinde konuştu.

        Yazar Beyza Alkoç ile oyuncu ekibinden Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, Taha Baran Özbek ve İlker Aksum düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        "İŞİN EN GİZLİ KARAKTERLERİNDEN BİRİ"

        İddialı bir iş yaptıklarını anlatan İlker Aksum, karakteri hakkında detay vermekten kaçınıp "Ciddi bir fanları olan bir romanın sinema versiyonunu seyredeceğiz. İnşallah izleyiciyi memnun ederim, bu yılın iddialı işlerinden olacak. Karakterim hakkında çok kopya veremeyeceğim, işin en gizli karakterlerinden biri" şeklinde konuştu.

        "EĞLENCELİ BİR KARAKTERİ OYNADIM"

        Yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz'un oturduğu filmi ilk kez izleyeceği için heyecanlı olduğunu anlatan Onur Bay ise "Biz de ilk kez izleyeceğiz çok heyecanlıyım. Eğlenceli bir karakteri oynadım, hepimiz birbirimize yardımcı olarak çalıştık" dedi.

        Beyza Alkoç da 'Karantina' kitabının kendisine gençlik yıllarını hatırlattığını ve sinemada okurların da beklentisini karşıladıklarına inandığını vurgulayıp şöyle konuştu: Karantina benim için başka bir seri. Gençlik romanlarına ilk adımım diyebilirim karakterler benim için çok özel. 'Karantina', benim 17 yaşlarında bastırdığım bir kitap, bana o yaşlarımı hatırlatıyor. Rüya gibi benim için umarım herkes filmi sever. Sanırım vizyona çıkmadan önce az sayıda izleyenlerden biri de benim. Yazar olmasam da çok severdim sanırım. Okurların da beklentisini karşılar diye düşünüyorum.

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        #Rabia Soytürk

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