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        Haberler Magazin Rabia Soytürk'ten Caner Topçu açıklaması: Onu sevdiğim söylenemez - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk: Onu sevdiğim söylenemez

        Rabia Soytürk, eski rol arkadaşı Caner Topçu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Onu sevdiğim söylenemez." Topçu, Soytürk'e karşılık verdi; "Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:25
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soytürk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bugüne dek rol aldığım projelerdeki partnerlerimle hep iyi anlaştım" diyen Soytürk, "Emre’yi (Kıvılcım) çok sevdim, İsmail’i (Ege Şaşmaz) de, Burak (Dakak) ile de güzel bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.

        "ONU SEVDİĞİM SÖYLENEMEZ"

        Ancak Rabia Soytürk, eski rol arkadaşı Caner Topçu için benzer cümleler sarf etmedi. Soytürk, Topçu için; "Onu pek sevdiğim söylenemez" ifadesini kullandı.

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        "YAPTIĞI İŞE SAYGI DUYMUYORSA BENİM DE SAYGIM KALMAZ"

        Rabia Soytürk, Caner Topçu için sarf ettiği cümlenin nedeni sorulması üzerine şu cevabı verdi: Birinin işe olan yaklaşımı beni rahatsız ediyorsa, yaptığı işe ve bizim aramızdaki partnerliğe gereken saygıyı göstermiyorsa, benim de ona karşı saygım kalmaz.

        CANER TOPÇU'DAN AÇIKLAMA

        Rabia Soytürk'ün ardından Caner Topçu da yaptığı açıklama ile adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Topçu; "İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum" dedi.

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        "SETTE KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

        Caner Topçu, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: 'Duy Beni' setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum.

        Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren Caner Topçu, sözlerine; "Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" şeklinde devam etti.

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        #Rabia Soytürk
        #Caner Topçu

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