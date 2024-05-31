Rabia Soytürk, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin konserine gitti. "Her şey yolunda" açıklamasında bulunan Soytürk, Vuruşan ile ilk kez görüntülendi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin'i dinlemeye gitti.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Öztürk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Samet Vuruşan ile uzun süredir birlikte olduğunu söyledi.
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Sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen Rabi Öztürk, her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.
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