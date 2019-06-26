İnceleme sonuçları savcılığa gönderildi

26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rabiz Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Naz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
ADLİ TIP “DÜŞME” DEDİ
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen iki ayrı raporda, Naz'ın, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.
BAKAN TALİMAT VERDİ
Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz'ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatı üzerine soruşturma derinleştirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirdi. Tüm tanıklar gözden kaçan bir hususun olmaması için yeniden dinlendi, keşifler yapıldı.
BABADAN METRUK BİNA İDDİASI GELDİ
Bir görgü tanığı ifadesinde Rabia Naz'ın son olarak okul yolundaki metruk bina çevresinde görüldüğünü belirtti. Baba Şaban Vatan da incelediğini belirttiği evde fark ettiği talaş ve saman parçalarını olay günü kızının üzerinde gördüğünü söyledi. Vatan, kızına otomobil çarptığını, sürücünün kızını önce metruk eve, sonra da kendi evlerinin önüne bıraktığını iddia etti.
POLİS DELİL TOPLADI
Polis söz konusu metruk binada 27 Eylül 2018’de olay yeri incelemesi yaptı. Metruk binadan toplanan bulgular Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.
ADLİ TIP “BULGU YOK” DEDİ
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı inceleme sonuçlarını Savcılığa gönderdi. Raporda, metruk evden ele geçirilen materyallerin hiç birinde Rabia Naz’ın DNA’sı ile eşleşen bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.
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