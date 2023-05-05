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R ile başlayan erkek isimleri: R harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

R ile başlayan erkek isimleri, dünyaya gelecek bebeklerine isim arayan anne-baba adaylarının merak ettiği konulardan biridir. Çocukları için en doğru ismi bulmaya çalışan ebeveynler, R harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini araştırırken, her ismin anlamını incelemeyi ve ismin nasıl telaffuz edildiğini büyük bir titizlikle inceliyor. Türkiye’de R harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, her döneme hitap ediyor ve bu sayede ailelerin kolayca isim tercihi yapmasına zemin hazırlıyor.

Giriş: 05.05.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
R ile Başlayan Erkek İsimleri: R Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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R ile Başlayan Erkek İsimleri

Rıza, Remzi, Ramiz, Rıfat isimleri, Türkiye’de R harfi ile başlayan ve en çok kullanılan isimler arasındadır. Üstelik sadece bununla da sınırlı değildir. Geniş bir isim yelpazesine sahiptir. R ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Rabi: Dördüncü
  • Rabih: Kârlı ve yararlı çıkan
  • Raci: Rica eden kişi
  • Radi: Rıza gösteren, olduğu gibi kabul eden
  • Rafet: Esirgeyen, acıyan, merhamet gösteren
  • Rafız: Bırakan
  • Rafih: Huzurlu ve rahat yaşayan kişi
  • Ragip / Ragıp: 1) Güneşi gören. 2) İsteyen, rağbet eden.
  • Rahi: Huzurlu ve rahat olan
  • Rahim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Her şeye gücü yeten.
  • Rahman: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Merhamet eden.
  • Rahmet: Koruma, esirgeme
  • Rahmi: Şefkat gösteren, acıyan ve koruyan
  • Raid: Gürleyen
  • Raif: Varlık, dünya, maddesel
  • Raman: Fikir
  • Ramazan: Oruç tutulan ay
  • Rami: İtaat eden kişi
  • Ramiz: İşaretlerle gösteren, akıllı kişi
  • Rasi: Kımıldamayan
  • Rasif: Dayanıklılığı ile bilinen
  • Rasih: Din konusunda derinleşen
  • Rasim: Çizen, resim yapan
  • Rastan: Haklı olan
  • Raşid / Raşit: Güvenilir kişi, dürüstlüğü ile bilinen
  • Rauf: Merhamet eden, acıyan
  • Ravend: Karabuğdaygillerden bir bitki türü
  • Rayet: Sancak, bayrak
  • Rebi: İlkbahar
  • Recai: Rica eden, istekte bulunan kişi
  • Recep: 1) Üç aylardan biri. 2) Gösterişli
  • Refet: Esirgeme, merhamet gösterme
  • Refi: Yüce, saygın kimse
  • Refih: Varlık ve refah içinde yaşayan kişi
  • Refik: Arkadaş, dost, yoldaş, eş
  • Regaip: İstek gören, beğenilen, hoşa giden
  • Reha: 1) Cana yakın kişi. 2) Kurtuluşa eren, kurtulan.
  • Reis: Bir topluluğun başı, başkanı
  • Rekin: Ağırbaşlı kişi, gururlu
  • Remiz: Anlatmak istediğini işaretlerle ifade eden
  • Remzi: İşaret, simge
  • Renan: Çok ses yapan, inleyen
  • Renas: Yol bilen, rehber
  • Resul: Peygamber, elçi
  • Reşat: Hak yolunda ilerleyen, doğru yolda yürüyen
  • Reşit: 1) İyi hareket eden, doğru yolda olan. 2) Ergin.
  • Reva: Uygun ve yerinde olma durumu
  • Reyan: İlk zaman, her şeyin evveli olan
  • Rezan: Yol bilen, yolunda ağırbaşlı ilerleyen
  • Rıdvan: 1) Cennetin kapıcısı olduğuna inanılan melek. 2) Memnuniyet, hoşnutluk.
  • Rıfat: Yüce olan, büyük mertebe
  • Rıfkı: Yumuşak huylu kişi
  • Rıza: Razı olan, muvaffak ve memnun olan
  • Rical: Onurlu ve gururlu kişi
  • Ruhi: 1) Ruhla ilgili, ruhsal. 2) Prens. 3) Yiğit.
  • Ruşen: Aydın ve parlak olan
  • Rüçhan: Üstün olan, üstün tutulan kişi
  • Rüştü: 1) Doğru yolda olan, akıllı kişi. 2) Hediye.
  • Rüzgâr: Esinti

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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