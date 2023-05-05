R ile Başlayan Erkek İsimleri: R Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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R ile Başlayan Erkek İsimleri

Rıza, Remzi, Ramiz, Rıfat isimleri, Türkiye’de R harfi ile başlayan ve en çok kullanılan isimler arasındadır. Üstelik sadece bununla da sınırlı değildir. Geniş bir isim yelpazesine sahiptir. R ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Rabi : Dördüncü

: Dördüncü Rabih : Kârlı ve yararlı çıkan

: Kârlı ve yararlı çıkan Raci : Rica eden kişi

: Rica eden kişi Radi : Rıza gösteren, olduğu gibi kabul eden

: Rıza gösteren, olduğu gibi kabul eden Rafet : Esirgeyen, acıyan, merhamet gösteren

: Esirgeyen, acıyan, merhamet gösteren Rafız : Bırakan

: Bırakan Rafih : Huzurlu ve rahat yaşayan kişi

: Huzurlu ve rahat yaşayan kişi Ragip / Ragıp : 1) Güneşi gören. 2) İsteyen, rağbet eden.

: 1) Güneşi gören. 2) İsteyen, rağbet eden. Rahi : Huzurlu ve rahat olan

: Huzurlu ve rahat olan Rahim : 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Her şeye gücü yeten.

: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Her şeye gücü yeten. Rahman : 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Merhamet eden.

: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Merhamet eden. Rahmet : Koruma, esirgeme

: Koruma, esirgeme Rahmi : Şefkat gösteren, acıyan ve koruyan

: Şefkat gösteren, acıyan ve koruyan Raid : Gürleyen

: Gürleyen Raif : Varlık, dünya, maddesel

: Varlık, dünya, maddesel Raman : Fikir

: Fikir Ramazan : Oruç tutulan ay

: Oruç tutulan ay Rami : İtaat eden kişi

: İtaat eden kişi Ramiz : İşaretlerle gösteren, akıllı kişi

: İşaretlerle gösteren, akıllı kişi Rasi : Kımıldamayan

: Kımıldamayan Rasif : Dayanıklılığı ile bilinen

: Dayanıklılığı ile bilinen Rasih : Din konusunda derinleşen

: Din konusunda derinleşen Rasim : Çizen, resim yapan

: Çizen, resim yapan Rastan : Haklı olan

: Haklı olan Raşid / Raşit : Güvenilir kişi, dürüstlüğü ile bilinen

: Güvenilir kişi, dürüstlüğü ile bilinen Rauf : Merhamet eden, acıyan

: Merhamet eden, acıyan Ravend : Karabuğdaygillerden bir bitki türü

: Karabuğdaygillerden bir bitki türü Rayet : Sancak, bayrak

: Sancak, bayrak Rebi : İlkbahar

: İlkbahar Recai : Rica eden, istekte bulunan kişi

: Rica eden, istekte bulunan kişi Recep : 1) Üç aylardan biri. 2) Gösterişli

: 1) Üç aylardan biri. 2) Gösterişli Refet : Esirgeme, merhamet gösterme

: Esirgeme, merhamet gösterme Refi : Yüce, saygın kimse

: Yüce, saygın kimse Refih : Varlık ve refah içinde yaşayan kişi

: Varlık ve refah içinde yaşayan kişi Refik : Arkadaş, dost, yoldaş, eş

: Arkadaş, dost, yoldaş, eş Regaip : İstek gören, beğenilen, hoşa giden

: İstek gören, beğenilen, hoşa giden Reha : 1) Cana yakın kişi. 2) Kurtuluşa eren, kurtulan.

: 1) Cana yakın kişi. 2) Kurtuluşa eren, kurtulan. Reis : Bir topluluğun başı, başkanı

: Bir topluluğun başı, başkanı Rekin : Ağırbaşlı kişi, gururlu

: Ağırbaşlı kişi, gururlu Remiz : Anlatmak istediğini işaretlerle ifade eden

: Anlatmak istediğini işaretlerle ifade eden Remzi : İşaret, simge

: İşaret, simge Renan : Çok ses yapan, inleyen

: Çok ses yapan, inleyen Renas : Yol bilen, rehber

: Yol bilen, rehber Resul : Peygamber, elçi

: Peygamber, elçi Reşat : Hak yolunda ilerleyen, doğru yolda yürüyen

: Hak yolunda ilerleyen, doğru yolda yürüyen Reşit : 1) İyi hareket eden, doğru yolda olan. 2) Ergin.

: 1) İyi hareket eden, doğru yolda olan. 2) Ergin. Reva : Uygun ve yerinde olma durumu

: Uygun ve yerinde olma durumu Reyan : İlk zaman, her şeyin evveli olan

: İlk zaman, her şeyin evveli olan Rezan : Yol bilen, yolunda ağırbaşlı ilerleyen

: Yol bilen, yolunda ağırbaşlı ilerleyen Rıdvan : 1) Cennetin kapıcısı olduğuna inanılan melek. 2) Memnuniyet, hoşnutluk.

: 1) Cennetin kapıcısı olduğuna inanılan melek. 2) Memnuniyet, hoşnutluk. Rıfat : Yüce olan, büyük mertebe

: Yüce olan, büyük mertebe Rıfkı : Yumuşak huylu kişi

: Yumuşak huylu kişi Rıza : Razı olan, muvaffak ve memnun olan

: Razı olan, muvaffak ve memnun olan Rical : Onurlu ve gururlu kişi

: Onurlu ve gururlu kişi Ruhi : 1) Ruhla ilgili, ruhsal. 2) Prens. 3) Yiğit.

: 1) Ruhla ilgili, ruhsal. 2) Prens. 3) Yiğit. Ruşen : Aydın ve parlak olan

: Aydın ve parlak olan Rüçhan : Üstün olan, üstün tutulan kişi

: Üstün olan, üstün tutulan kişi Rüştü : 1) Doğru yolda olan, akıllı kişi. 2) Hediye.

: 1) Doğru yolda olan, akıllı kişi. 2) Hediye. Rüzgâr: Esinti

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner