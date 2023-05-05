R ile Başlayan Erkek İsimleri
Rıza, Remzi, Ramiz, Rıfat isimleri, Türkiye’de R harfi ile başlayan ve en çok kullanılan isimler arasındadır. Üstelik sadece bununla da sınırlı değildir. Geniş bir isim yelpazesine sahiptir. R ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.
R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Rabi: Dördüncü
- Rabih: Kârlı ve yararlı çıkan
- Raci: Rica eden kişi
- Radi: Rıza gösteren, olduğu gibi kabul eden
- Rafet: Esirgeyen, acıyan, merhamet gösteren
- Rafız: Bırakan
- Rafih: Huzurlu ve rahat yaşayan kişi
- Ragip / Ragıp: 1) Güneşi gören. 2) İsteyen, rağbet eden.
- Rahi: Huzurlu ve rahat olan
- Rahim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Her şeye gücü yeten.
- Rahman: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Merhamet eden.
- Rahmet: Koruma, esirgeme
- Rahmi: Şefkat gösteren, acıyan ve koruyan
- Raid: Gürleyen
- Raif: Varlık, dünya, maddesel
- Raman: Fikir
- Ramazan: Oruç tutulan ay
- Rami: İtaat eden kişi
- Ramiz: İşaretlerle gösteren, akıllı kişi
- Rasi: Kımıldamayan
- Rasif: Dayanıklılığı ile bilinen
- Rasih: Din konusunda derinleşen
- Rasim: Çizen, resim yapan
- Rastan: Haklı olan
- Raşid / Raşit: Güvenilir kişi, dürüstlüğü ile bilinen
- Rauf: Merhamet eden, acıyan
- Ravend: Karabuğdaygillerden bir bitki türü
- Rayet: Sancak, bayrak
- Rebi: İlkbahar
- Recai: Rica eden, istekte bulunan kişi
- Recep: 1) Üç aylardan biri. 2) Gösterişli
- Refet: Esirgeme, merhamet gösterme
- Refi: Yüce, saygın kimse
- Refih: Varlık ve refah içinde yaşayan kişi
- Refik: Arkadaş, dost, yoldaş, eş
- Regaip: İstek gören, beğenilen, hoşa giden
- Reha: 1) Cana yakın kişi. 2) Kurtuluşa eren, kurtulan.
- Reis: Bir topluluğun başı, başkanı
- Rekin: Ağırbaşlı kişi, gururlu
- Remiz: Anlatmak istediğini işaretlerle ifade eden
- Remzi: İşaret, simge
- Renan: Çok ses yapan, inleyen
- Renas: Yol bilen, rehber
- Resul: Peygamber, elçi
- Reşat: Hak yolunda ilerleyen, doğru yolda yürüyen
- Reşit: 1) İyi hareket eden, doğru yolda olan. 2) Ergin.
- Reva: Uygun ve yerinde olma durumu
- Reyan: İlk zaman, her şeyin evveli olan
- Rezan: Yol bilen, yolunda ağırbaşlı ilerleyen
- Rıdvan: 1) Cennetin kapıcısı olduğuna inanılan melek. 2) Memnuniyet, hoşnutluk.
- Rıfat: Yüce olan, büyük mertebe
- Rıfkı: Yumuşak huylu kişi
- Rıza: Razı olan, muvaffak ve memnun olan
- Rical: Onurlu ve gururlu kişi
- Ruhi: 1) Ruhla ilgili, ruhsal. 2) Prens. 3) Yiğit.
- Ruşen: Aydın ve parlak olan
- Rüçhan: Üstün olan, üstün tutulan kişi
- Rüştü: 1) Doğru yolda olan, akıllı kişi. 2) Hediye.
- Rüzgâr: Esinti