Quincy Jones hayatını kaybetti

Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının kariyerlerinde önemli bir başarıya sahip oldukları albümlere imza atan ABD'li müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Quincy Jones’un ailesi yaptığı açıklamada; "Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Quincy Jones, dünkü son Instagram paylaşımında kızı Tina Jones'a mutlu yıllar dilemiş ve baba-kız birlikte verdikleri mutlu bir pozu paylaşmıştı: Tina Beena'mın doğum günü kutlu olsun! Baban olduğum için çok gururluyum! Kocaman sarılıyorum, seni sonsuza dek seviyorum.

Quincy Jones, hayatı boyunca 79 kez Grammy ödüllerine aday gösterilmiş ve 27 kez de bu ödülü kazanmıştır. Jones ayrıca, 1968'de Akademi Ödülleri'nde aday gösterilerek, tarihte bu ödüle aday gösterilen ilk Afro-Amerikan olmuştur.