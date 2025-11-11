Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Tüm Haberler
        Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, ortak kasko ürünü geliştirdi - Sigorta Haberleri

        Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, ortak kasko ürünü geliştirdi

        Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, bu tabloyu değiştirmek amacıyla güçlerini birleştirerek yeni bir model geliştirdi. Modelin adı Kaskonomiq. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Küçük primlerle büyük riskleri paylaşan, herkesin ulaşabileceği, sadeleştirilmiş bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yayıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:05
        Yeni bir kasko modeli geliştirildi
        Türkiye’de yalnızca her dört araçtan biri kasko sigortası kapsamında. Yani trafiğe çıkan milyonlarca araç, her gün çarpma, çarpışma, hırsızlık, yangın, sel, deprem, terör ve orman yangını gibi geniş riskleri kendi üzerinde taşıyor. Bu düşük sigortalılık oranının temel nedenleri arasında araç parkının yaşlanması, artan bakım maliyetleri ve yüksek kasko primleri bulunuyor. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, bu tabloyu değiştirmek amacıyla güçlerini birleştirerek yeni bir model geliştirdi. Modelin adı Kaskonomiq.

        “Her Yaşa, Her Araca Kasko” mottosuyla sunulan ürün, küçük primlerle büyük güvence sağlarken, kasko sigortasını tüm araçlar için yeniden erişilebilir hale getiriyor.

        

        ARAÇ DEĞERİNİN YÜZDE 75 VEYA 85'İ

        Araç yaşı veya sürücü yaşı sınırlaması olmadan, neredeyse trafik priminin dörtte birine aracın değerinin yüzde 75 ya da yüzde 85’ine kadar güvence alınabiliyor. Üstelik servis seçimi sınırlaması olmadan sunulan model, sadece kazaları değil; deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve diğer doğal afetleri de kapsıyor.

        Poliçeye dahil Quick Yardım Asistans hizmetleriyle çekici, kurtarma ve yılda bir kez 7 güne kadar ikame araç desteği de sunuluyor.

        SİGORTALI ARAÇ SAYISI DÜŞÜK

        Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye’de kasko sigortalı araç oranının hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, “Her dört araçtan yalnızca biri kaskolu. Bu tablo, araç parkının giderek yaşlanmasıyla birleşince risk, sigortacılar yerine araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. Biz, KASKONOMIQ modeliyle bu yapıyı dönüştürmek istiyoruz” dedi. Yaşar, “Küçük primlerle büyük riskleri paylaşan, herkesin ulaşabileceği, sadeleştirilmiş bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yayıyoruz.” İfadelerini kullandı.

        AMAÇ SİGORTASIZ KESİME ULAŞMAK

        Türkiye’de kasko sigortalılık oranı %25 seviyesinde. Kaskonomiq, bu büyük potansiyele ulaşmak için geliştirildi. Araç sahiplerinin, bugüne kadar tamamen kendi üzerlerinde taşıdıkları %100’lük riski %25 seviyesine düşüren ürün; uygun fiyatlı, esnek ve geniş kasko teminatlarını içeren yapısıyla, acentelerin kasko pazarını yeniden canlandırması için güçlü bir fırsat sunuyor. Üstelik, trafik sigortası yapılırken otomatik olarak sunulan teklif sayesinde bir tuşla veya tek başına satın alınabiliyor.

        Quick Sigorta ürünü Kaskonomiq adıyla sunarken Corpus Sigorta Kaskonomic adıyla satışa sunuyor.

        Habertürk Anasayfa