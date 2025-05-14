Quentin Tarantino eşi Daniella Pick ile Cannes açılışında aşka geldi - magazin haberleri

Quentin Tarantino eşi Daniella Pick ile Cannes açılışında aşka geldi - magazin haberleri

Oscar'lı yönetmen Quentin Tarantino, Cannes Film Festivali açılışına eşi Daniella Pick ile birlikte katıldı. Robert De Niro'nun Leonardo DiCaprio'nun elinden Yaşam Boyu Başarı Altın Palmiye Ödülü'nü aldığı gecenin kırmızı halı geçidine Tarantino ve eşinin samimi pozları damga vurdu.

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Fransa'nın Cannes şehrindeki 12 günlük festivalin Grand Lumiére Theatre'deki açılışında Quentin Tarantino, kırmızı halıda eşiyle çok eğlendi.

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Ünlü yönetmen eşi Daniella Pick ile birlikte kırmızı halıya geldiğinde, festival yetkilileri, çiftin fotoğrafçılara yalnız poz verebilmesi için diğer konukların geçişini bir süreliğe durdurdu.

Daniella Pick ile Quentin Tarantino çifti, kucaklaşarak, birbirlerinin kulağına fısıldayarak ve ardı ardına poz vererek anın tadını çıkardı.

Çift, ayrılıp barışarak sürdürdüğü dokuz yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlendi.

İsrailli pop yıldızı Pick, 2000'li yılların başında şarkıcılık kariyerine kız kardeşi Sharona ile başlamıştı. İkili, 2005'te İsrail adına Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmışlardı. 2006'da ise Sharona'nın ayrılmasıyla birlikte Daniella, solo kariyerine başlamıştı. Sanatçı, aynı zamanda ünlü İsrailli şarkıcı ve söz yazarı Tzvika Pick'in kızı.

REKLAM Sean Baker, Samantha Quan, Eva Longoria, Bella Hadid, Heidi Klum, Marco Calvani, Julia Garner, Helen Hoehne, Rossy de Palma gibi isimlerden oluşan festival katılımcıları, Quentin Tarantino'yu görmekten çok mutlu görünüyordu. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio ve jüri başkanı Juliette Binoche'un da katıldığı gecede izleyici, Tarantino'yu ayakta alkışladı. Sahnede mikrofonu eline alan ünlü yönetmen, "78'inci festivali duyurmaktan onur duyuyorum!" diye bağırdı ve mikrofonu yere atarak sahneden ayrıldı. Tarantino, 1994 yapımı bağımsız polisiye gerilim filmi 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction) ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye lâyık görülmüştü