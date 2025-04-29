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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam QNB Türkiye, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        QNB Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı

        QNB Türkiye, 2025 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2025 itibarıyla, QNB Türkiye'nin toplam aktifleri, 2024 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 701 milyar 978 milyon TL'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:55
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        QNB Türkiye, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı
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        31 Mart 2025 itibarıyla, QNB Türkiye'nin toplam aktifleri, 2024 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 701 milyar 978 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net krediler yüzde 9 artış kaydederek 952 milyar 428 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 16 artış ile 957 milyar 141 milyon TL'ye ulaştı. Bankanın 2025 yılı ilk çeyrek net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış kaydederek 11 milyar 188 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, "Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürürken, kaynaklarımızı verimli kullanmaya, riskleri etkin şekilde yönetmeye ve müşterilerimize değer katan çözümler sunmaya odaklandık" dedi.

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        Küresel ölçekteki dalgalanmaların piyasalar üzerinde etkili olduğu bu dönemde, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası ve mali önlemlerin ekonomide dengeleyici rol üstlendiğine dikkat çeken Ömür Tan, "TCMB'nin attığı adımlarla finansal piyasalardaki oynaklık sınırlanırken, Nisan ayında politika faizinin yüzde 46'ya yükseltilmesiyle para politikasındaki sıkı duruş pekiştirildi. Enflasyonda beklenen düşüşle birlikte önümüzdeki dönemde para politikasında kademeli olarak gevşeme olasılığı gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

        Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarına da değinen Ömür Tan, "Müşteri odaklı dijital çözümlerimizle bankacılığı her zamankinden daha erişilebilir hale getirirken, KOBİ'ler ve ticari müşterilerimiz için sunduğumuz ürünlerle reel sektöre sağladığımız desteği artırırken, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına sağladığımız finansman ile geleceği de şekillendiriyoruz" dedi.

        QNB Türkiye'nin, 2024 yılında Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A Listesi'ne girerek uluslararası düzeyde takdir gördüğünü belirten Ömür Tan, bu başarının çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılıklarını yansıttığını söyledi.

        Sanayide yeşil dönüşümü teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile başlatılan stratejik iş birliğine dikkat çeken Ömür Tan, 409 OSB ve 68 binden fazla firmayı kapsayan bu iş birliği çerçevesinde karbon salımını azaltmaya yönelik finansman çözümleri sunduklarını ve Dijital Köprü platformu üzerinden sanayicilere özel dijitalleşme hizmetleri sağladıklarını belirtti.

        İlk çeyrekte öne çıkan bir diğer gelişme ise Türkiye'de ilk kez yurtiçi yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 250 milyon TL tutarındaki sürdürülebilir bono ihracı oldu. Bu kaynak; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sosyal kapsayıcılık alanlarındaki projelere yönlendirilecek.

        Toplumsal etki alanında da çalışmalarını sürdüren QNB Türkiye, İhracatçı Kadınlar Derneği (İKADE) iş birliğiyle başlattığı 'Kadınlar İçin İhracat Akademisi' ile 2024 yıl sonu itibarıyla 694 kadın girişimciye ulaştı. Ömür Tan, "Yüzde yüz memnuniyet oranıyla tamamlanan bu eğitim ve mentorluk programı, kadınların ihracat ekosistemine katılımını güçlendiren somut bir adıma dönüştü" diyen Ömür Tan, kapsayıcı kalkınmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

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