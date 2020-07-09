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QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84’ten başlayan avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi paketini açıkladı.

9 -31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet ya da cep şubelerinden başvurularını yapabiliyorlar. QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise, TCKN yazıp 5030’a SMS göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilecek.