QNB Finansbank promosyon ödemesi

QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 QNB Finansbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 QNB Finansbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

QNB FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

QNB Finansbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma şansıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a kazandıran her müşteri başına 1000 TL veriliyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor.

QNB FİNANSBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eğer Finansbank müşterisiyseniz, 0850 222 11 00 numarasını arayıp telefonunuzdan dijital onay vererek maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Qnb Finansbank müşterisi değilseniz;

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın QNB Finansbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen QNB Finasnbank’a taşıyabilirsiniz.

QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.