SUV'ların her geçen gün daha çok yaygınlaşması, bu araçların da kendi içlerinde karoser olarak farklılaşmasına yol açıyor. Üreticiler de, son dönemde trend haline gelen SUV-Coupe formlu araç tanıtma yarışına girmiş durumdalar.

Son olarak Alman üretici Audi, kompakt SUV modeli Q3'ün coupe formlu versiyonunu tanıttı. Q3 Sportback adını alan otomobil, hali hazırda yollarda olan Q3 ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Fakat bu versiyonda öncelik bagaj hacmi ve diz-baş mesafesi değil, dış tasarım.

Bu kapsamda, tavan eğimi arkaya doğru artan otomobilin, tamponları ve spoileri ile sportif unsurları daha ön plana çıkarılmış.

UZUNLUĞU FAZLA BAGAJ HACMİ AZ

Güncel Q3'ten 16 milimetre daha uzun olan Q3 Sportback'in, bagaj hacmi ise Q3'ten daha kısıtlı. Yapılan açıklamaya göre, Q3'ün 674 litrelik bagaj hacmine karşın, Q3 Sportback 530 litrelik bir hacim sunuyor.

Otomobilin kaputunun altında ise iki farklı seçenek yer alıyor.

Dizel tarafında 2 litrelik bir motor görev yapıyor. Bu motor 148 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor.

Benzinli motor seçeneği ise 227 beygir güç ve 350 Nm tork değeri sunuyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavrama otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

KOKPİTTE DİJİTAL EKRANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Q3 Sportback'in kokpitinde standart Q3'e göre herhangi bir farklılık göze çarpmıyor.

Audi'nin yeni nesil kokpit anlayışı ile tasarlanan iç mekanda, 10.1 inçlik multimedya ekranı yer alırken, bu ekran ilk nesil Q3'te olduğu gibi katlanamıyor.

Otomobilde 10.25 inc boyutunda dijital bir gösterge grubuna da yer veriliyor.

SUV-Coupe sınıfına rakipleri BMW ve Mercedes'ten geç giren Audi, bu sınıfta ilk olarak Q8 modelini tanıttı. Markanın, Q3 Sportback'in ardından yeni SUV-Coupe modeli Q4'ü de bu yıl içinde tanıtması bekleniyor.