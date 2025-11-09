Habertürk
        Haberler Gündem Q Yatırım Bankasına tefecilik soruşturması: 2 kişi tutuklandı

        Q Yatırım Bankasına tefecilik soruşturması: 2 kişi tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ercan ve Yasef Mitrani tefecilik suçundan tutuklandı.

        Giriş: 09.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:40
        Q Yatırım Bankası operasyonunda 2 tutuklama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Tefecilik" suçu yönünden yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Q Yatırım Bankası eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Q Yatırım Bankası üzerinden "Tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik suç şüphesi tespit edildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani "Tefecilik yapmak" suçu kapsamında tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        İki isim çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Aydoğdu hakkında ise Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Yazı Boyutu
