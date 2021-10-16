DHA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları öğütten kaçışları hızlandırdı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde sadece bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren E.C. ve H.A.K. isimli teröristler, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı. Yine Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç.'nin firar edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek yol kontrol noktasında kamyon kasasında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.