Olay, geçen yıl 28 Ekim'de ilçe merkezinde medyada geldi. Yahya E. (76),sokakta husumetli olduğu kayınbiraderi Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Yahya E, üzerine doğru gelen ve cebinden tornavida çıkaran Ömer Erdoğan'a, yanındaki tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Yahya E., tutuklandı. Olayla ilgili Malatya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yahya E, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar mahkemede hazır bulundu.
'KESİNLİKLE SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'
Mahkeme heyeti tarafından savunması istenen Sanık Yahya E., olay günü yaşananları şöyle anlattı:
"Maktul Ömer Erdoğan benim eşimin kardeşidir. Kendisi ile dolayısıyla kayın hısımlığımız bulunmaktadır. Ben, maktul Ömer'in yeğeni Nusret Erdoğan'ı öldürmüştüm. Bu olay yaklaşık 40 yıl önce gerçekleşmişti. Maktul Ömer İstanbul'da yaşamaktaydı, ben Pütürge'de ikamet ediyorum. 40 yıldan sonra aramızda bir husumet kalmamıştı. Olay günü ben Pütürge ilçesinde bulunan PTT'ye gitmiştim. PTT'nin kapalı olması üzerine döndüğümde aile yakınlarımda olan iki kişi ile sohbet etmeye başladım. Bu esnada maktulü karşıdan gördüm. Bana doğru gelmeye başlamıştı ve bana yaklaştığı sırada belinde bir cisim vardı. Ben bu cismin ne olduğunu tam anlayamadım ancak silah zannettim. Maktulün bu cismi bana doğrultması üzerine ben de üzerimde bulunan silahla ateş ettim. Ben silahı vurmak için çıkarmamıştım, kendimi korumak amacıyla çıkarttım ancak o panikle silah ateş aldı. O esnada olayın şokuyla tetiğe basıp basmadığımı hatırlayamıyorum. Kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmedim."
TUTUKSUZ YARGILANMA KARARI
İddia makamı ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması, yaşı, mevcut delil durumu, özellikle delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunmaması göz önüne alınarak sanığın tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesine ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar vererek, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.
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