Putin: Ukrayna'daki durum istisna!

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyunda Rusya'nın eski SSCB ülkelerinin egemenliğini desteklemediğine ilişkin ifadeler yer aldı.

TASS haber ajansının aktardığı habere göre Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Putin, Ukrayna'nın dış güçler sebebiyle istisna olduğunu söyledi.

"UKRAYNA DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Putin dün yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batıdan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştü. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Donbas ve Luhans bölgesindeki iki cumhuriyeti kabul ediyorum. Lütfen ateşi kesin, aksi takdirde mevcut rejim dökülen tüm kandan sorumlu olacaktır."