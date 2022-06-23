Putin'in nükleer çantasını taşımıştı: Başından vurulmuş halde bulundu

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin, Nisan ayında Rus milliyetçi Vladimir Zhirinovsky'nin Moskova'daki cenaze törenine ellerinde güller ile katılmıştı.

Ancak Putin'in törene katılmasından çok arkasındaki ismin elinde tuttuğu çanta dikkatleri çekmişti. Kremlin'in stratejik füzeleri için fırlatma aparatlarını taşıyan nükleer çantayı tutan isim ise 53 yaşındaki Albay Vadim Zimin'di.

Emekli albay, Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı görev yapıyor ve nükleer çantanın taşınması dahil önemli görevlerde yer alıyordu.

Metro'da yer alan habere göre Zimin, Krasnogorsk'taki dairesinin mutfağında başında kurşun yarası ile bulundu. Zimin'in doktor eşinin o sırada evde olmadığı, Rusya-Ukrayna savaşında yaralı Rus askerlerini tedavi için hastanede olduğu belirtildi.

Rus medyası Zimin'in ağır yaralı olduğunu açıkladı. Moskovsky Komsomolets gazetesi, Zimin'in üst düzey göreve katıldıktan sonra rüşvet aldığı iddiasıyla ceza soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu sırada vurulduğunu bildirdi.

NÜKLEER ÇANTA 7/24 GÖZETİM ALTINDA

Kişiselleştirilmiş bir anahtar koduna sahip olan çanta normal şartlarda 7/24 gözetim altında ve Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tamamını kontrol ediyor.

News.com.au'ya göre çanta, Putin'e nereye giderse gitsin ona eşlik eden silahlı koruma tarafından korunuyor.

*Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.