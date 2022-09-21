Rusya'da tek yönlü uçuşlarda yer kalmadı

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Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi.

UÇAK BİLETLERİ HIZLA TÜKENİYOR Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu çağrılacak kişilerin profesyonel asker olarak deneyime sahip kişilerle sınırlı olduğunu ve öğrencilerle diğer gençlerin çağrılmayacağını söyledi. Ancak yine de, Rusya'nın en popüler web sitesi olan Aviasales ve uçak bileti ile ilgili aramalarda artış olduğu Google Trendler'de ortaya çıktı.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'A TEK YÖNLÜ BİLETLER TÜKENDİ Aviasales verilerine göre, Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a biletlere büyük ilgi gösterildi. Moskova'dan Erivan ve İstanbul'a doğrudan uçuşlarının Çarşamba günü tükendiği görüldü. Bununla birlikte ek seferlerin açıldığı ve Kırgızistan üzerinden İstanbul'a sefer fiyatlarının da 15 bin TL ile 30 bin TL arasında olduğu dikkat çekti. Rus uçuş sitelerinde Tbilisi'ye uçuşları da tükendi. Bununla birlikte bazı uçuşların da en az 5 kat arttığı ortaya çıktı. Aviasales verilerine göre Dubai'ye uçuşlarda en ucuz biletin fiyatı da 300 bin ruble'den yüksek fiyata satıldığı görüldü. Bu da en ucuz biletin yaklaşık 5 bin dolara (yaklaşık 91 bin TL) tırmandığı anlamına geliyor.

PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi. * Haberin görselleri DHA ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.