Putin'in İtalyan paltosu gündem oldu

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Kırım’ın ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Konuşmasında tüm Rusların 'evrensel değerleri' için savaştığını söyleyen Putin'in ülkesinin para birimiyle 1.5 milyon Ruble'ye yakın (yaklaşık 14 bin dolar) İtalyan Loro Piana palto giymesi gündem oldu.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya tarihindeki en zor günleri yaşarken ve Ruble tarihi değer kaybederken Putin'in lüks tercihte bulunması sosyal medyada çok konuşuldu.

Araştırmaya göre 2021'de, ortalama bir Rus vatandaşın yıllık maaşı 678 bin Ruble'ye denk geliyordu.

Daily Mail'e konuşan ve Moskova'da yaşayan 55 yaşındaki Fransız öğretmen Yulia Shimelevich, Batı yaptırımlarının uygulanmasının ardından "Hayatım zaten çöktü. Son yıllarda alıştığımız tüm lüksler - ithal ürünler ve giysiler - geçmişte kaldı. Ancak en zor kısım kemerlerimizi sıkmak değil... oğlumdan ayrılmak ve tüm dünyanın gözü önünde suçluluk duymak olacak" dedi.

Putin ise açıklamaların aksine ekonomik yaptırımları Rusya'nın kendi mallarını üretmesi için bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.