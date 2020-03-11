11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2024'de görev süresi dolacak olan ve mevcut anayasaya göre yeniden aday olamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevde kalmasının önünün açan anayasa değişikliği Rusya parlamentosunda kabul edildi.
Putin'in güçlü destekçilerinden biri olarak bilinen milletvekili Valentina Tereşkova tarafından parlamentoya getirilen değişiklik önergesi, mevcut başkanın görev yaptığı sürenin 'sıfırlanmasını' içeriyordu.
Rusya parlamentosunda bir konuşma yapan Putin, değişikliğin öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Putin konuşmasında iki dönem sınırının kaldırılmasına karşı olduğunu ancak kendi başkanlığının devamı yönündeki öneriyi desteklediğini belirtti.
Rusya parlamentosunda kabul edilen tasarının yürürlüğe girebilmesi için 22 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda halkın onayından geçmesi gerekiyor.
Değişiklik referandumda kabul edilirse, 67 yaşındaki Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının da yolu açılmış olacak.
Değişikliğin kabul edilmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kişi Putin'in yaşlandırılmış fotoğrafını paylaştı
Sovyetler Birliği döneminde KGB ajanı olarak görev yapan Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.
2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.
MOSKOVA'DA PROTESTO
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görev süresinin bitmesinden sonra yeniden devlet başkanı olmasına imkan sağlayacak düzenleme başkent Moskova’da protesto edildi.
Kremlin Sarayı önünde bulunan Aziz Vladimir Heykeli çevresinde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, gösterisi düzenledi.
Rus yasalarına göre birden fazla kişinin bir araya gelerek halka açık yerde gösteri düzenlemesinin izne tabi olması nedeniyle protestocular tek tek heykel önünde durarak belirli zaman aralıklarıyla pankart açtı.
Anayasa değişikliği tasarısına tepki olarak, "Hayır", "Sürenin sıfırlanması devlet darbesi", "Halk yok sayılıyor" yazılı pankartlar açan protestocular bir süre sonra dağıldı.
Rusya’da mevcut anayasaya göre, iki dönem üst üste devlet başkanı olan kişi üçüncü kez aday olamıyor.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in geçmiş dönemdeki görev süresini "sıfırlayarak" yeni dönemde yeniden devlet başkanı olmasına kapı aralayan düzenleme bugün kabul edildi. Bu düzenleme, Rusya'nın siyasi sisteminde değişiklikler öngören anayasa değişikliği tasarısı içinde yer alıyor.
Anayasa değişikliği tasarısı, parlamentodaki onay sürecinden sonra 22 Nisan'da düzenlenecek referandumda halk tarafından oylanacak.
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