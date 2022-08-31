Putin: Gorbaçov'un dünya tarihi üzerinde büyük etkisi vardı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaştı.

1990 yılında Nobel Barış Ödülü verilen Gorbaçov, Soğuk Savaş'ı kan dökmeden bitirmiş; ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engelleyememişti.

Putin, 91 yaşındaki Gorbaçov'un 'dünya tarihi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu' dile getirdi ve 'reformlarının ne kadar önemli olduğunu derinden anladığını' söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'in Gorbaçov'un ölümüyle ilgili 'en derin taziyelerini' ilettiği ifade etmişti.

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