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        Haberler Dünya Putin: Gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor

        Putin: Gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, "Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:58
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        Putin: Kredi yükümlülükleri haraca benziyor
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        Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamento Konferansı'nda konuştu.

        Modern mali sistemin belirli bir kesimin çıkarlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Putin, “Dünyada modern finans ve kredi ilişkileri, yalnızca sözde ‘altın milyarın’ çıkarlarına hizmet edecek şekilde inşa edilmiştir. Bu altın milyar ülkelerin liderleri, dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar. Teknoloji, bilgi ve finanstaki konumlarını kötüye kullanıyorlar.” diye konuştu.

        Uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Putin, “Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor. Aidat gibi ve böyle olmamalı. Bu nedenle hep birlikte çabalarımızı birleştirerek bu uluslararası alandaki kuralları değiştirmeliyiz.” dedi.

        Putin, Rusya’nın Latin Amerika ile BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini de söyledi.

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        #putin
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