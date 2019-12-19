Putin: Trump'ın azledileceğini düşünmüyorum

19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya lideri Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısı kapsamında bir kez daha Rus ve yabancı gazetecilerin karşısına çıktı.
Putin'in bu yıl 15'incisini düzenlediği büyük basın toplantısı için bin 895 gazetecinin akredite olduğu açıklandı.
Rusya lideri, her yıl sonunda düzenlediği basın toplantısında ekonomiden iç siyasete, uluslararası konulardan sosyal sorunlara kadar pek çok alanda gazetecilerden gelen soruları yanıtlıyor.
İşte Putin'in bu yılki basın toplantısından bazı çarpıcı açıklamaları:
* Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesiyle ilgili açıklamasında, "Trump hakkındaki suçlamalar tamamen hayal ürünü. Senato'nun onu görevden alacağına inanmıyorum" diye konuştu.
* Putin, Washington yönetiminin de istemesi halinde ülkesinin nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik START anlaşmasının yeni versiyonunu imzalamaya hazır olduğunu belirtti, ancak ABD'den henüz bu yönde bir adım gelmediğini de dile getirdi.
* Putin TürkAkım projesiyle ilgili bir soru üzerine, TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi boru hattı projelerine karşın, Rusya'da çıkarılan doğalgazın Ukrayna üstünden Avrupa'ya ulaştırılmasına devam edeceklerini kaydetti. Putin, "Bu bizim için daha maliyetli ama transit yolu korumaya hazırız" diye konuştu.
* Rusya lideri, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) Rusya'yı 4 yıl süreyle tüm büyük spor organizasyonlarından men etmesinin tamamen siyasi bir karar olduğunu ifade etti. Putin, "WADA’nın bireysel cezalandırma yerine Rus sporcuları kolektif olarak cezalandırması adil bir karar değil" ifadelerini kullandı.
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