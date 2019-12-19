19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hackerların saldırısına uğrama riskine rağmen hâlâ Microsoft'un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP'nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı.
Microsoft, 18 yıl önce çıkardığı Windows XP için güvenlik güncellemesi yapmayı Nisan 2014'te durdurmuştu.
67 yaşındaki Putin'in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında kadük işletim sistemli bilgisayarlar kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayımladığı fotoğraflardan anlaşıldı.
Rusya'daki bağımsız İnternet Koruma Derneği, fotoğraflar ışığında Putin'in XP işletimi sistemi kullandığını doğruladı.
Bilgisayarların masaüstü duvar kağıdında Kremlin kulelerinin fotoğrafları yer alıyor.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde "Rus bilgisayar korsanları dünyanın birçok yerinde siber saldırı operasyonları gerçekleştirmekle suçlanırken birileri Putin'e siber güvenliğin önemini hatırlatmayı unutmuş olmalı" dedi.
Windows XP'nin, Rus Hükümeti'nin yeşil ışık yaktığı son Microsoft işletim sistemi olduğu belirtiliyor.
Muhalefete yakın Open Media adlı internet sitesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre yürürlükteki mevzuat, Kremlin'in yeni işletim sistemine geçmesine izin vermiyor. Sadece devlet sırrı içermeyen bilgisayarlarda Microsoft'un son işletim sistemi Windows 10'un kullanılmasına izin veriliyor.
Moskova, aşamalı olarak devlete ait bilgisayarlarda Microsoft ve Google'ı devre dışı bırakıyor. Bunun yerine Rusya'nın Astra Linux işletim sistemi yazılımı ve Yandex gibi yerel tarayıcılar kullanılıyor.
Eski bir KGB ajanı olan Putin'in çok fazla internet kullanmadığı biliniyor. Putin daha önce interneti bir "CIA projesi" olarak nitelemişti. İnternetin selefi olan Arpanet 1969'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmişti.
Rusya bir süredir internet teknolojisi üzerindeki kontrolünü artırıyor. Kremlin yakın bir zaman önce Rus yazılımı uygulamalar içermeyen akıllı telefonların satışını yasaklamıştı. Putin de Şubat'ta, Moskova'ya ülkenin küresel internetle bağını kesme yetkisi veren bir yasayı onaylamıştı.
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