"Putin, G20 zirvesine katılmayı planlıyor"

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Antara News'in haberine göre, Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında Vorobieva, Putin'in zirveye katılımının ev sahibi ülkedeki Kovid-19 durumu da dahil birçok şey tarafından belirleneceğini, ancak o zamana kadar Rusya Devlet Başkanı'nın zirveye katılmayı planladığını aktardı.

ABD VE BİRÇOK G20 ÜLKESİNDEN 'RUSYA DAHİL EDİLMESİN' ÇAĞRISI

Büyükelçinin açıklaması, ABD ve bir dizi G20 ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın 30-31 Ekim'de yapılması planlanan G20 zirvesine dahil edilmemesi çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.

Lyudmila Vorobieva, Rusya'nın zirvenin dışına itilmesini, dünya ekonomisine katkı sağlamak ve sıkıntılara yanıt vermek amacıyla kurulan G20 için "aksilik" olacağını ifade etti.

Vorobieva,"Endonezya'nın Batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.