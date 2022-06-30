Putin'den Johnson'a 'Margaret Thatcher' örneğiyle yanıt

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, "eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in Falkland Adaları için Arjantin'e karşı savaş başlattığını" anımsattı.

Putin, "Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlıştır" dedi.

BORIS JOHNSON'IN SÖZLERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini iddia etmiş ve savaşın "toksik maskülinitenin mükemmel bir örneği" olduğunu savunmuştu.

Johnson, Alman ZDF televizyon kanalına verdiği röportajda, Putin'in Ukrayna'yı işgalini "delice ve maço" olarak nitelemişti.

Putin'in cinsiyetini çatışmaya katkıda bulunan bir faktör olarak gösteren Johnson, "Putin bir kadın olsaydı, ki öyle olmadığı çok açık, ama öyle olsaydı çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına gerçekten girişmezdi" ifadesini kullanmıştı.

Güçlü pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması gerektiğine işaret eden Johnson, "Mükemmel bir toksik maskülinite örneği istiyorsanız, Ukrayna'da yaptığı şey bu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Johnson, ayrıca, G7 liderlerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için çalışmasına rağmen, şu anda mevcut bir anlaşma olmadığını da sözlerine eklemişti.

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