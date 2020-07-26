İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen ‘Donanma Günü’nde St. Petersburg şehrinde düzenlenen törenlere katıldı. Donanma kuvvetlerine bağlı denizaltı, savaş gemileri, uçak ve helikopterlerin geçiş töreni yaptığı törende konuşan Putin, Rusya’nın donanma kuvvetlerine olan yatırımının artacağına dikkat çekti. Her fırsatta donanma kuvvetlerinin gücü ve başarılarını vurgulayan Putin, törende yine düşmanlarına önemli mesajlar vererek, “Bu yıl farklı görevler üstlenen 40 farklı gemi ve denizaltı donanma kuvvetlerine teslim edilecek. Hipersonik sistemlerle donatılacak olan ve dünyada eşi benzeri görülmeyen insansız denizaltı araçları Rus donanma kuvvetlerinin gücüne güç katacak” dedi.

Rusya Devleti’nin donanma kuvvetlerine yaptığı yatırımlardan övgüyle bahseden Putin, donanmanın benzersiz silahlarla ve özel ekipmanlarla donatıldığını söyleyerek, birkaç gün sonra Rusya’nın üç farklı şehrinde bulunan tersanelerde 6 yeni savaş gemisi inşasına başlanacağını duyurdu. Putin konuşmasını ‘Yaşasın Rusya’ diyerek bitirdi.

RUSYA DENİZALTILARDAN HİPERSONİK FÜZELER

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Donanma Günü'nde Amiral Gorshkov sınıfı fırkateynlerden Zircon hipersonik füzelerin fırlatıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamayla birlikte Rusya’nın Kamçatka Adası çevresi başta olmak üzere birçok farklı noktada gösteri ve tatbikatın görüntülerini yayınladı. Tatbikat görüntülerinde gemilerden füzelerin fırlatılış anı, hedef yok etme, düşman gemilerine atış ve mevzilenme, karadan denize çıkarma gibi detaylar yer aldı. Donanma kuvvetlerinin gösteri ve tatbikatlarına Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı araçlar ve kara birliklerinin de katıldığı açıklandı.