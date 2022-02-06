Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, iyi temennileriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Sizler nezdinde Gürcistan halkına selamlarımızla..." ifadelerine yer verdi.