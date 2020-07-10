PUBG neden açılmıyor sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar iPhone telefonundan Pubg mobile oyununa giremeyince soluğu sosyal medyada aldı. Ardından paylaşım üstüne paylaşım gelince olay büyümüş oldu. Şu ana kadar iPhone ya da Pubg mobile ekibinden resmi bir açıklama gelmedi.

Pubg mobile İOS neden açılmıyor?

Pubg mobile neden açılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama gelir gelmez sayfamızdan gelişmeleri takip edebilirsiniz.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklandıüı düşünülüyor.