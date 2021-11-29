Süper Lig güncel puan durumu (28 Kasım)

Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 14 11 3 0 29 11 18 36 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 8 2 4 23 14 9 26 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24 5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 19 16 3 23 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 7 1 6 20 16 4 22 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 6 4 4 21 18 3 22 8.GALATASARAY A.Ş. 14 6 4 4 19 17 2 22 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 14 5 5 4 20 18 2 20 10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 6 2 6 21 21 0 20 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 5 3 6 17 21 -4 18 13.ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 3 7 4 20 15 5 16 15.GZT GİRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13 18.GÖZTEPE A.Ş. 13 2 4 7 12 19 -7 10 19.KASIMPAŞA A.Ş. 14 2 4 8 13 21 -8 10 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 3 1 10 12 27 -15 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ