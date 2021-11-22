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Puan durumu 22 Kasım 2021! Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın derbi maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

22.11.2021 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 22 Kasım 2021! Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 12 9 3 0 24 11 13 30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24
5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 19 16 3 23
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 7 0 6 20 16 4 21
8.GALATASARAY A.Ş. 13 6 3 4 19 17 2 21
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 2 5 21 17 4 20
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 13 5 4 4 20 18 2 19
11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 4 3 5 14 16 -2 15
13.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13
16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12
18.GÖZTEPE A.Ş. 12 2 3 7 11 18 -7 9
19.KASIMPAŞA A.Ş. 13 2 3 8 13 21 -8 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 2 1 10 11 27 -16 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

20.11.2021 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 3 - 1 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

20.11.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR 1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

20.11.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.11.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

21.11.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

21.11.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.11.2021 16:00 ALTAY 1 - 3 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

21.11.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

22.11.2021 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.11.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

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