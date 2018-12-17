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Puan durumu! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları | 16 Aralık Süper Lig son puan durumu

Puan durumu bugün oynanan son maçın ardından netlik kazandı. Süper Lig 16. hafta Göztepe - Bursaspor maçı ile başlamış, bugün oynan Fenerbahçe - Erzurumspor maçıyla da sona erdi. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? Fenerbahçe bugünkü beraberliğin ardından puan tablosunda nasıl bir konuma geldi? İşte TFF Süper Lig 16. hafta puan durumu

16.12.2018 - 19:21 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarının ardından araştırılıyor. Süper Lig'in 16. haftası Göztepe - Bursaspor maçı ile başlarken, bu akşamki Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ile sona erdi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta da galibiyet alamadı ve sahadan 2 - 2 beraberlikle ayrıldı. Peki liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'da durum ne? İşte TFF 16. hafta puan durumu ve fikstürü...

PUAN DURUMU - 16. HAFTA

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 10 4 2 21 7 14 34
2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 5 4 27 19 8 26
4.TRABZONSPOR A.Ş. 16 7 5 4 28 21 7 26
5.GALATASARAY A.Ş. 16 7 5 4 26 19 7 26
6.KASIMPAŞA A.Ş. 16 8 2 6 33 27 6 26
7.ANTALYASPOR A.Ş. 16 8 2 6 19 21 -2 26
8.ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24
10.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20
11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20
12.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 1 9 15 19 -4 19
13.KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18
14.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17
15.AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15
17.FENERBAHÇE A.Ş. 16 3 6 7 16 24 -8 15
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12
 
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
 
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
14.12.2018 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 0 BURSASPOR

15.12.2018 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

15.12.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

15.12.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

15.12.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.

16.12.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

16.12.2018 16:00 KAYSERİSPOR 1 - 0 AKHİSARSPOR

16.12.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

17.12.2018 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
 

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