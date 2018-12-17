Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarının ardından araştırılıyor. Süper Lig'in 16. haftası Göztepe - Bursaspor maçı ile başlarken, bu akşamki Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ile sona erdi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta da galibiyet alamadı ve sahadan 2 - 2 beraberlikle ayrıldı. Peki liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'da durum ne? İşte TFF 16. hafta puan durumu ve fikstürü...

PUAN DURUMU - 16. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 10 4 2 21 7 14 34 2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 5 4 27 19 8 26 4.TRABZONSPOR A.Ş. 16 7 5 4 28 21 7 26 5.GALATASARAY A.Ş. 16 7 5 4 26 19 7 26 6.KASIMPAŞA A.Ş. 16 8 2 6 33 27 6 26 7.ANTALYASPOR A.Ş. 16 8 2 6 19 21 -2 26 8.ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 10.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20 12.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 1 9 15 19 -4 19 13.KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17 15.AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15 17.FENERBAHÇE A.Ş. 16 3 6 7 16 24 -8 15 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI