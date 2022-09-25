İlk kurulduğu zamandan beri en sık kullanılan ve kargo sistemiyle de daha çok popüler hale gelen PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. Vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan PTT Kargo gönderiminin takibi esnasında bazı terimler kafa karışıklığına neden oluyor. Kargolarının ne zaman teslim edileceğini yakından takip eden kişiler kargo takip esnasında karşılaştıkları terimlerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Kargo takibi yapan vatandaşlar "PTT torba kapandı ne demek? PTT torba açıldı ne demek? PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte PTT Kargo gönderimi ile ilgili tüm merak edilenler…

PTT TORBA KAPANDI NE DEMEK?

Kargo gönderimi yapan kişiler kargolarının gönderi takibini yapabiliyorlar. İnternet üzerinden kargo gönderi takibi anlık olarak görülmektedir. Ancak gönderi takibi esnasında karşılaşılan terimlerin ne anlama geldiği ise bazı kişiler tarafından bilinmiyor. Bunlardan biri "PTT Kargo torba kapandı" ibaresidir.

"PTT Kargo torba kapandı" uyarısının ne anlama geldiğini merak edenler için özetleyecek olursak, PTT kargo işlemi yapıldıktan sonra ekrana gelen torba kapandı yazısı kargo üzerinde değişiklik yapılamayacağı anlamına gelir. Torba kapandı ibaresi kargoda paketleme işleminin tamamlandığını ve kargonun alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıktığını ifade ediyor. Torba kapandı yazısından sonra kargo üzerinde değişiklik veya iptal işlemleri gerçekleştirilemiyor. Kısacası bu yazı kargo torbasının açılmamak üzere kapandığını belirtmektedir.