Posta ve kargo gibi birçok hizmet sunan PTT, müşterilerine müşteri hizmetleri kanalı ile de bilgi ve destek hizmeti sunmaktadır. Makalemizin devamında PTT müşteri hizmetlerine dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını alabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

PTT KARGO SAAT KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR, KARGOYU KAÇA KADAR ALIYOR?

PTT kargo dağıtım saatleri ile kargo çalışma saatleri aynı olarak düzenlenmektedir. Bu doğrultuda PTT kargo öğle yemeği arası vermeyen şubeler 08.30 ila 17.00 saatleri arasında dağıtım yaparken öğle yemeği molası veren PTT kargo şubeleri 08.30 ile 16.30 saatleri arasında kargo dağıtımı yapıyor.

PTT kargo iş günlerinde sabah 08.30’da mesaiye başlayarak akşam 17.00’a kadar mesaisine devam etmektedir. Dolayısıyla da PTT kargo akşam 17.00’a yani mesai bitimine kadar kargo almaktadır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

Hafta içi mesai günlerinde 08.30 ila 17.00 saatleri arasında çalışan PTT şubeleri, cumartesi günü sadece öğlen 13.30’a kadar çalışmaktadır. Pazar günleri tatildir. PTT şubeleri resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.