2 asra yakın olan hizmet kalitesi ile Türkiye’nin köklü kuruluşundan olan PTT 2008 yılından bu yana da kargo taşımacılığına da adım atmış ve bu konuda hızla ilerlemektedir. PTT Kargo taşımacılığı ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.

PTT Kargo Nedir?

1840 yılında kurulan PTT, posta hizmeti olarak başladığı yolculuğuna 3 Temmuz 2008 yılı itibari ile kargo hizmeti ile de devam etmektedir. PTT Kargonun 82 adet PTT Başmüdürlüğü, 1019 merkez şubesi, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunan PTT’nin ayrıca birçok noktada Alıcılarına daha geniş hizmet sunmak amacıyla kargomatları bulunmaktadır.

PTT Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

PTT Kargo hafta içi saat 08:30 - 12:30 & 13:30 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

PTT Kargo cumartesi günleri de saat 08:30 ile 13:30arasında alım yapıyor fakat bu hizmet her şube için geçerli değildir. Sadece merkezi ve yoğunluğu çok olan şubeleri için geçerlidir. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde kapalı olan PTT şubeleri, dini bayramların 1. gününden sonraki günlerde PTT dağıtım işlemleri yapmaya devam ediyor.

PTT Kargo Öğlen Saatlerinde Hizmet Veriyor mu?

Yoğun ve merkezi şubelerde öğlen saatlerinde hizmet verilirken kırsal şubelerde ise öğlen arası kapalı oluyor.

PTT Kargo Hafta Sonu Açık mı?

Merkezi bölgelerde bulunan PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günü kapalıdır. Sadece merkezi bölgelerde ki PTT şubeleri cumartesi günü saat 13.30 kadar hizmet vermekte fakat Pazar günü tüm şubeler kapalıdır.

Kargo Alımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

PTT Kargo, adresinizden kargo alımını hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri içerisinde alırken hafta sonu açık olan şubelerinden ise 08:30 ile 13:00 saatleri arasında almaktadır.

Kargo Dağıtımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

PTT Kargo, dağıtımını hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleştirmektedir. Cumartesi günü ise açık olan şubelerde 08:30 ile 13:00 saatleri arasında yapmaktadır. Ayrıca PTT Kargomatlar bulunmaktadır. Kargoyu PTT şubesine verirken alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler veya PTT iş yerinde kabul sırasında Kargomat varışlı olarak gönderilen gönderilerin 7/24 hizmet veren, alıcısının adresine en yakın Kargomatlara bırakılması ile müşterilerimizin bu makinelerden gönderilerini mesai saatleri dışında da kolayca alabilmelerini sağlamaktadır. Alıcıların SMS ile kendilerine gönderilecek olan akıllı şifre ile SMS içeriğinde belirtilen “PTT Kargomat 7/24” cihazından gönderilerini teslim alabilmektedir.

Gelen Kargonun En Yakın Ve En Uzak Mesafeye Teslim Süresi Kaç Gündür?

PTT Kargonun teslim süresi gönderilen kargonun şubeden çıktıktan sonra en yakın mesafeye 1 iş gününde, en uzak mesafeye ise 2 iş gününde ulaşır. Eğer kargonun gideceği adres şehir merkezine uzak ise bu kargonun alıcısına ulaşması için mesafeye göre 1 ya da 2 gün daha eklenebilir.

Gelen Kargo Müşteri tarafından Teslim Alamadığı Takdirde Şubede Kaç Gün Bekletilir?

Her hangi bir şekilde kargo alıcıya teslim edilememiş ise 6 gün şubede bekletilir 7 gün hala alınmamış ise kargo göndericisine iade edilmek üzere gönderilen şubeye iade edilir.

Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

PTT Kargo ile gönderdiğiniz kargolarınızı, kargoyu gönderen şubenin kesmiş olduğu fatura numarası ile internet üzerinden takip edebileceğiniz gibi ayrıca teslim bilgilerini de kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla göndericilere ücretsiz olarak PTT Kargo tarafından iletilmektedir.

Hangi Kargolar Sigorta Kapsamına Girer?

Değer konulmuş sigortalı gönderiler kapsamında; altın, gümüş, platin gibi değerli madenler, elinde bulunduranın yararlanacağı (tahvil, senet, bono, pul, vb.) değerli kağıtlar, geçerli olan milli piyango biletleri, günü geçmemiş vapur, uçak, tren, otobüs biletleri vb. maddelerin bulunduğu gönderilerin postaya değer konulmuş (sigortalı) olarak verilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kargolar dışında kalan ve ekonomik değeri taşıyan herhangi bir maddeyi veya eşyayı göndericilerin istemesi halinde gerçek değerini geçmemek üzere sigortalı olarak postaya verebilir.