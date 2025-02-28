Ptt kargo çalışma saatleri 2025: Ptt kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve hafta sonu)

Lojistik sektörüne 2008 tarihinde kargo taşımacılığı firması ile dahil olan PTT kargo çalışma saatleri 2025 düzenlemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

PTT Kargo Mesai Saatleri

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23 Ekim 1840 senesinde ilk postahane olarak İstanbul’da kurulan PTT, 3 Temmuz 2008 tarihinde kargo taşımacılığın alında da hizmet vermeye başladı. PTT tarafından PTT Kargo ismiyle hayata geçen kuruluş, köklü tarihi ile vatandaşlara güven verdiği gibi ücretlendirme sistemiyle de yüzleri güldürmeyi başardı. Gönderim almak ya da yollamak için PTT Kargo’da işlem yapmak isteyenler, PTT Kargo mesai saatleri ile ilgili detayları bilmek istiyor. PTT Kargo çalışma saatleri 2025 yılında değişiklik gösteriyor mu diye soranlar tüm PTT Kargo mesai saatleriyle ilgili cevapları yazımızın devamında bulabilirler…

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PTT Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

PTT her ne kadar başlangıçta yalnızca postahane olarak hayata geçmiş olsa da günümüzde lojistik ve bankacılık alanlarında da vatandaşlara hizmet veriyor. Postacılık alanında mektup, telgraf, birleşik posta, kayıtlı elektronik posta ve tebligat gibi alanlarda hizmet alabileceğiniz PTT ile daha pek çok işlem yapmanız da mümkün. Bu işlemlerin başında da PTT’nin 2008 tarihinde adım attığı lojistik sektörü geliyor. Taşımacılık alanında PTT Kargo; TURPEX ve APG ile hizmetlerini sürdüren PTT Kargo hafta içi çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT Kargo kaçta açılıyor, PTT Kargo kaçta kapanıyor ve PTT Kargo öğle arası saatleri ile ilgili bilmek istedikleriniz burada…

PTT Kargo Kaçta Açılıyor?

185 yıllık köklü bir kuruluş olan PTT bünyesinde hayata geçen PTT Kargo, hizmet kalitesini her geçen gün arttırma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Lojistik alanında PTT Kargo ve TURPEX ile varlığını sürdüren PTT Kargo mesai saatleri ürün yollamak ya da almak isteyen müşteriler için oldukça önemli… Sizde PTT Kargo kaçta açılıyor diye merak edenlerdenseniz eğer tüm ülke genelinde PTT Kargo açılış saatinin 08.30 olduğunu söyleyelim.

REKLAM PTT Kargo Kaçta Kapanıyor? PTT’nin lojistik alanında verdiği hizmetleri PTT Kargo, APG ve TURPEX olarak ayrılabilir. PTT Kargo ile tüm yurt genelinde hız kesmeden güvenli bir şekilde taşımacılık yapan firma TURPEX ile de yurt dışında hizmetlerini sürdürüyor. Ayrıca PTT Kargo bünyesinde yer alan APG hizmeti de acele gönderimler için kullanılıyor. Özellikle iş çıkışında kargo ile ilgili işlem yapmak isteyenler PTT Kargo kaçta kapanıyor sorusunu sıklıkla dile getiriyor. Sabah 08.30’da şubelerinin kapılarını açan PTT Kargo akşam 17.30 ‘da kapanıyor. Ancak PTT Kargo ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin merak ettikleri yalnızca bu sorularla sınırlı kalmıyor. PTT Kargo öğle saati ile ilgili detaylarda vatandaşların bilmek istediği konular arasında… PTT Kargo Öğle Arası Saati Taşımacılık alanında işlem yaptıracak olan vatandaşlar güvenli bir kargo hizmeti almak için sıklıkla PTT Kargo’yu seçiyor. Ancak işlem yapmak için mesai saatlerini öğrenmek ve planlarını ona göre yapmak isteyenler, PTT Kargo öğle arası saati paydos oluyor mu diye merak ediyor. Genellikle vardiyalı sistem ile personellerini çalıştıran lojistik firmaları öğle arasında kesintisiz hizmetlerini sürdürüyorlar. Ancak PTT Kargo için durum biraz farklı… PTT Kargo öğle arası saati 12.30’da başlıyor ve 13.30’da sona eriyor. PTT Kargo şubeleri 12.30 ve 13.30 saatleri arasında hizmetlerine ara veriyorlar. REKLAM PTT Kargo Hafta Sonu Açık mı? Mektup, telgraf tebligat gibi belgelerin yollanmasını sağlayan postacılık görevi ile kurulan PTT’de günümüzde çok daha fazla işlem yapılabilmekte. Fatura ödemeleri, sigortacılık işlemleri, kargo gönderimleri bu işlemlerden birkaçı… Çok uzun yıllardır varlığı ile köklü bir kurum haline gelen PTT’nin bir kolu olan PTT Kargo hafta sonu açık mı diyenler için işte PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler… PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık? Hafta içi işlemlerini yetiştiremeyenler için PTT Kargo hafta sonu kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyorlar. PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri ile ilgili ilk bilmeniz gereken şirketin hafta sonları sadece Cumartesi günü açık olduğu… Hafta içi mesaiye 08.30’da başlayan PTT Kargo, Cumartesi günleri 09.00’da hizmet vermeye başlıyor. Peki sadece Cumartesi günleri hizmet veren PTT Kargo hafta sonu kaça kadar açık? Bazı şubelere göre değişiklik olabilmesiyle beraber Cumartesi günleri sabah 09.00’da açılan PTT Kargo şubeleri 13.30’da kapanıyor.

PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor? Taşımacılık şirketlerinin çalışma saatleri şubeler ve saha olarak iki şekilde belirleniyor. Firmalar bir yandan şubelerde hizmet verirken bir yandan da sahada dağıtım işlemi sürüyor. Doğal olarak bu iki alan arasında çalışma saatlerinde farklılıklar olabiliyor. Bu durumda ev ya da iş yerlerinde paket bekleyenler PTT Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor diye merak ediyor. Ne yazık ki PTT Kargo Cumartesi günleri dağıtım yapmıyor. Cumartesi günleri yarım gün çalışan PTT kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor dediğimizde ise şubelerin 09.00 ve 13.30 saatleri arasında açık olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla hafta sonu PTT Kargo’yu tercih etmek isteyenlerin şubelerin hizmet verdiğini ancak dağıtım yapılmadığını bilmeleri gerek.