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PTT emeklisi biriktirdiği antika telefonları müzede sergilemek istiyor

Eskişehir'de PTT memurluğundan emekli 72 yaşındaki Mahmut Altıbaş'ın antika telefon koleksiyonu ilgi topluyor. Altıbaş, en eskisi 126 yıllık İsveç yapımı bir telefon olan koleksiyonundaki parçalara gözü gibi bakıyor

10.08.2021 - 14:11 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Eskişehir'de PTT memurluğundan emekli 72 yaşındaki Mahmut Altıbaş, biriktirdiği "antika" telefonları evinin garajında muhafaza ediyor.

     

  • AA'nın haberine göre Altıbaş, en eskisi 126 yıllık İsveç yapımı bir telefon olan koleksiyonundaki parçalara gözü gibi bakıyor.

     

  • Orijinalliğini bozmadan, arızalı telefonlardan elde ettiği parçalarla telefonların tamirini de yapan Altıbaş, bu iletişim aracının yıllar içindeki gelişimini gözler önüne seren koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor.

     

  • Mahmut Altıbaş, PTT'ye 1977'den itibaren yıllarca hizmet verdiğini söyledi.

     

  • Emekli olduktan sonra, özellikle 1980-1995 yıllarında yaygın şekilde kullanılan jetonları, rozet, posta kutusu, postacı ve telgraf çantaları, santral, PTT'nin farklı kurumlara gönderdiği mektuplar gibi geçmişe ait hatıraları da biriktirdiğini belirten Altıbaş, koleksiyonunun büyük bölümünü antika telefonların oluşturduğunu anlattı.

     

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