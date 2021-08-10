Bir şeyleri biriktirmek, insana hem dinginlik veriyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. İyi bir arkadaş çevrem, iyi bir eşim ve çocuklarım var. Aile olabilmeyi de geçmişe, hatıralara saygı duymayı da bu sayede öğrendim. Aşığı olduğum kurumuma dair ne varsa biriktirmeye devam edeceğim."