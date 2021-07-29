UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde 5-1’in rövanşında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek toplamda 7-2’lik skora ulaşarak turu geçen PSV Eindhoven’da Teknik Direktör Roger Schmidt maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Schmidt, “Beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray ilk 20 dakika boyunca iyi pres ve iyi defans yaptı. Sonrasında atağa geçtik ve kendimizi ortaya koyduk. İlk golden sonra başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor oldu ama başardık. Bu eleme zor geçti bizim için ama iyi bir sonuç aldık 2 maçta da. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki eleme turu için elimizden geleni yapacağız. PSV de büyük bir takım. İkinci eleme için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"İSTANBUL FANTASTİK BİR ŞEHİR"

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yat turunun çok güzel olduğunu ifade eden Roger Schmidt, “Normalde bu tarz maçlarda 1 günlük vaktimiz oluyordu. Bu kez 2 gün vaktimiz oldu ve tekne turu yaptık. Bundan 5 yıl önce de Fenerbahçe maçı için gelmiştim ama 1 günlük vaktimiz olduğu için gezme şansımız olmamıştı. Tekneyle İstanbul’u gezmek gerçekten muhteşemdi. Burası harika bir şehir, fantastik bir şehir” dedi. 2 maçta atılan 7 golle ilgili de konuşan Schmidt, “Başlamadan kaç gol atacağımızı bilemiyoruz. Geçen sezon çok gol kaçırıyorduk. Bu sene güzel başladık. Muslera çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta tam gününde değildi. Güzel başladığımı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Karşılaşmada ilk golü atan isim olan Chukwunonso Madueke, bunun kendisi adına güzel bir deneyim olduğunu ifade ederek “İyi bir takım ve iyi taraftarları var. Burada olmak gurur vericiydi. Sonuçtan mutluyum. İlk 11’de başlamak güven veriyor. Son maçlarda ilk 11’de başladığım için mutluyum ve bu şansı verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Maçla ilgili olarak hocamız gerekli taktiği verdi. İyi bir atmosfer vardı. Galatasaray’a kendimizi hazırlayarak geldik. Bu turun asla kolay olacağını düşünmedik. Galatasaray her zaman saygı duyulması gereken bir takımdır” ifadelerini kullandı.