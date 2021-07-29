UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde 5-1’in rövanşında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek toplamda 7-2’lik skora ulaşarak turu geçen PSV Eindhoven’da Teknik Direktör Roger Schmidt maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Schmidt, “Beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray ilk 20 dakika boyunca iyi pres ve iyi defans yaptı. Sonrasında atağa geçtik ve kendimizi ortaya koyduk. İlk golden sonra başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor oldu ama başardık. Bu eleme zor geçti bizim için ama iyi bir sonuç aldık 2 maçta da. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki eleme turu için elimizden geleni yapacağız. PSV de büyük bir takım. İkinci eleme için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
"İSTANBUL FANTASTİK BİR ŞEHİR"
İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yat turunun çok güzel olduğunu ifade eden Roger Schmidt, “Normalde bu tarz maçlarda 1 günlük vaktimiz oluyordu. Bu kez 2 gün vaktimiz oldu ve tekne turu yaptık. Bundan 5 yıl önce de Fenerbahçe maçı için gelmiştim ama 1 günlük vaktimiz olduğu için gezme şansımız olmamıştı. Tekneyle İstanbul’u gezmek gerçekten muhteşemdi. Burası harika bir şehir, fantastik bir şehir” dedi. 2 maçta atılan 7 golle ilgili de konuşan Schmidt, “Başlamadan kaç gol atacağımızı bilemiyoruz. Geçen sezon çok gol kaçırıyorduk. Bu sene güzel başladık. Muslera çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta tam gününde değildi. Güzel başladığımı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.
"TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"
Karşılaşmada ilk golü atan isim olan Chukwunonso Madueke, bunun kendisi adına güzel bir deneyim olduğunu ifade ederek “İyi bir takım ve iyi taraftarları var. Burada olmak gurur vericiydi. Sonuçtan mutluyum. İlk 11’de başlamak güven veriyor. Son maçlarda ilk 11’de başladığım için mutluyum ve bu şansı verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Maçla ilgili olarak hocamız gerekli taktiği verdi. İyi bir atmosfer vardı. Galatasaray’a kendimizi hazırlayarak geldik. Bu turun asla kolay olacağını düşünmedik. Galatasaray her zaman saygı duyulması gereken bir takımdır” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!