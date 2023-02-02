KİMSE HASTA DEĞİLDİ
Hastaneye giderek kafalarının içerisinde ses duyduklarını söyleyecekler ve kısa bir süre sonra iyileştiklerini bildireceklerdi. Bu sırada hastanede çalışan profesyonel psikolog ve psikiyatristler durumlarını değerlendirecekti.
3 kadın 5 erkekten oluşan ve aralarında 3 psikolog, 1 çocuk doktoru, 1 psikiyatr, 1 psikolog öğrencisi, 1 ressam ve 1 ev hanımı bulunan bu 8 kişi, 12 akıl hastanesine bu şekilde başvurdu ve yatıp çıktı.
Grup içinde zihinsel bir hastalığı bulunan hiç kimse yoktu. Ekip üyeleri hastanelere başvururken kendi isim ve mesleklerini gizli tuttular.