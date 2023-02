PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR DOĞRU TEŞHİS EDİLİYOR MU?

Yapılan deneyin sonuçları, dünyanın en prestijli bilim dergilerinden birisi Science’ta 19 Ocak 1973’te “Delilerin Arasında Akıllı Olmak (On Being Sane In Insane Places)” başlığı ile yayınlandı.

Yapılan Rosenhan çalışması, psikolojik rahatsızlıkları olan insanları ayırt edebilecek yönetmelere profesyonel olarak yeterince sahip olunup olunmadığını sorgulatıldı ve bu konu derin bir şekilde etik, sosyolojik ve bilim kavramları içerisinde tartışıldı.