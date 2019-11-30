30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de şizofreni, davranış bozukluğu gibi teşhisler konularak 15 yıldır psikiyatrik ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılan ancak beyninde portakal büyüklüğünde tümör olduğu belirlenen hasta, yaklaşık 10 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.
AA'nın haberine göre çevresindekilere ani tepkiler veren ve bu nedenle başvurduğu doktorlar tarafından davranış bozukluğu, şizofreni gibi teşhisler konularak psikiyatrik ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılan 55 yaşındaki Murat Çiçen, yaklaşık iki hafta önce evinde bayılınca özel hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Acil serviste yapılan tetkiklerde beyninde tümör olduğu belirlenen Çiçen, aynı hastanede görevli Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez'e başvurdu.
Beynindeki tümör Göçmez ve ekibince gerçekleştirilen ameliyatla alınan Çiçen, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Doç. Dr. Göçmez, yaptığı açıklamada, Murat Çiçen'in yaklaşık 15 yıldır psikiyatrik tedavi gördüğünü anlattı.
"Şizofreni tanısından tutun da değişik tanılar almış." diyen Göçmez, şöyle devam etti:
"Hastanın beyninde portakal büyüklüğünde, iyi huylu ama çok büyümüş bir tümör vardı. Yaklaşık 10 saatlik cerrahi işlemle bu tümörü çıkarttık. Şu an hastanın durumu gayet iyi. Ailesince karakterinde, davranışlarında iyiye gidiş olduğu ve hayata tutunduğu belirtildi. Burada şunun altını çizmek lazım. Beyin tümörleri farklı şekillerde klinik verebilir. Her zaman beyin tümöründe baş ağrısı olacak düşüncesi yanlış. Çok yavaş büyüyen tümörler var ve bu tümör de hiç baş ağrısı yapmamış.
Çok yavaş büyüdüğü için beynin mekanizmaları bunun ağrı oluşturmasını engelliyor. Hastada karakter ve davranış değişikliği olmuş."
"TÜMÖR ÇOK SİNSİ HAREKET EDEBİLİR"
Göçmez, beyin tümörlerinin değişik şekillerde belirti verebileceğini dile getirerek, "Gülme ataklarıyla, koku duyusunun kaybolmasıyla gelen bir hasta olabilir. Daha önce bel fıtığı zannedilen hatta bel fıtığından ameliyat edilecek bir hastanın, sadece ayakta kuvvet kaybı vardı. Yaptığımız incelemeler sonunda beyninde tümör tespit ettik. Bu tümörün çıkartılmasından sonra hasta düzeldi. Bu şekilde yanlış tanılara da gidilebiliyor. Tümör çok sinsi hareket edebilir" ifadelerini kullandı.
Göçmez, hastanın beyninin alt kısmından çıkartılan tümörün tekrar etme ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söyledi.
Güçlükle konuşan Murat Çiçen de 12 gün önce ameliyat geçirdiğini, başarılı tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olduğunu belirtti.
Abla Müzeyyen Çiçen de lavaboda elini ve yüzünü yıkarken düşen kardeşini hastaneye güçlükle götürdüklerini ifade etti.
Çiçen, kardeşine yıllardır psikolojik tedavi uygulandığını dile getirerek, uzun yıllar tümörün farkına varamadıklarını sözlerine ekledi.
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