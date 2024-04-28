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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG-Le Havre: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        PSG-Le Havre: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain (PSG), düşme hattındaki Le Havre ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluğu garantileme fırsatını değerlendiremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 00:39 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:39
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        PSG şampiyonluğu erteledi!
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        Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Le Havre ile 3-3 berabere kaldı.

        Ligue 1'in 31. haftasında Parc des Princes'te Le Havre'ı ağırlayan PSG, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede Bradley Barcola'nın 29, Achraf Hakimi'nin 78 ve Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada attığı gollerle bir puana razı oldu.

        Konuk takımda Christopher Operi 19, Andre Ayew 38 ve Abdoulaye Toure penaltıdan 61. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

        En yakın rakibi Monaco ile arasındaki fark 12'ye çıkan 70 puanlı PSG, seyircisi önünde matematiksel olarak şampiyonluğu garantileme şansını kaçırdı. Paris ekibi, Monaco'nun Olimpik Lyon deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Ligde kalma mücadelesi veren Le Havre ise 29 puana yükselerek 15. sırada yer aldı.

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