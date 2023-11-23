PSG'den 80 milyon euro'luk transfer: Gonçalo Ramos!
Fransa Ligue 1 ekibi PSG bonservisi Benfica'da olan Gonçalo Ramos ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı
Giriş: 23.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:18
Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisinin Benfica'dan alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli golcü ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtilirken, Fransız ekibi Benfica'ya 65+15 milyon Euro ödeyecek.
Sezon başında Benfica'dan opsiyonlu şekilde kiralanan yıldız isim, takımla birlikte çıktığı 15 resmi maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.