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PSG'deki krizde ikinci perde! Mbappe, Neymar ve Messi arasında...

Mbappe ile Neymar arasında kriz çıktı!

Bu yaz Sergio Ramos'un dışında Lionel Messi'yi de renklerine bağlayarak ses getiren PSG'de kriz çıktı! Manchester City'yi ağırlayacak olan Fransız ekibinde Mbappe, Messi ve Neymar'dan şikayet ederken kameralara yakalandı!

28.09.2021 - 10:25 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain bu akşam Manchester City'yi ağırlayacak. İngiliz ekibinin menajeri Pep Guardiola maç öncesindeki basın toplantısında Mbappe, Neymar ve Messi'yi nasıl durduracağını bilmediğini itiraf etmişti ancak buna gerek kalmayabilir!

  • Zorlu mücadele öncesinde PSG'de patlak veren kriz sadece bu maçı değil sezonun gidişatını da etkileyebilecek nitelikte!

  • 8. haftası geride kalan Ligue 1'deki son golünü 5. haftada kaydeden Kylian Mbappe hafta sonundaki Montpellier maçında 88. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.

  • Oyundan çıktıktan sonra kulübeye oturan Mbappe'nin mutsuz olduğu görünürken Fransız yıldız, Gueye'nin yanına otururken ikili arasında hararetli bir diyalog gerçekleşti.

  • Canal +'nın ekranlara taşıdığı görüntülere göre 22 yaşındaki oyuncunun, sahada olanlardan bahsederken "Bana pas vermiyor" diyor.

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