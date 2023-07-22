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        Haberler Futbol Fransa PSG'de Mbappe krizi: Kadro dışı bırakıldı! - Futbol Haberleri

        PSG'de Mbappe krizi: Kadro dışı bırakıldı!

        Fransız devi Paris Saint Germain, ismi Real Madrid ile anılan futbolcusu Kylian Mbappe'yi kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 00:26
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        PSG'de Mbappe krizi!
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        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'ya gidecek olan Paris ekibinde, yeni teknik direktör Luis Enrique yönetiminde 29 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.

        Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.

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        Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.

        Paris Saint Germain'in geniş kamp kadrosu şu şekilde:

        1 - Keylor Navas

        2 - Achraf Hakimi

        3 - Presnel Kimpembe

        4 - Manuel Ugarte

        5 - Marquinhos

        6 - Marco Verratti

        8 - Fabian Ruiz

        10 - Neymar Jr

        11 - Marco Asensio

        14 - Juan Bernat

        15 - Danilo Pereira

        17 - Vitinha

        18 - Renato Sanches

        19 - Kang-in Lee

        21 - Lucas Hernandez

        27 - Cher Ndour

        28 - Carlos Soler

        30 - Alexandre Letellier

        32 - Layvin Kurzawa

        33 - Warren Zaïre-Emery

        35 - Ismaël Gharbi

        36 - Serif Nhaga

        37 - Milan Skriniar

        38 - Ethan Mbappé

        39 - Ilyes Housni

        43 - Noah Lemina

        44 - Hugo Ekitike

        50 - Louis Mouquet

        99 - Gianluigi Donnarumma

        Paris Saint Germain'in Japonya'daki maç takvimi ise şu şekilde oluşuyor.

        25 Temmuz Salı: PSG - Al-Nassr

        28 Temmuz Cuma: PSG - Cerezo Osaka

        1 Ağustos Salı: PSG - Inter Milan

        3 Ağustos Perşembe: Jeonbuk Motors - PSG

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