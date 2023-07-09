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        PSG'de kriz: Kylian Mbappe'nin sözleri takım arkadaşlarını kızdırdı!

        Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint Germain'de sular durulmuyor. Fransız futbolcu Kylian Mbappe yaptığı son açıklamanın ardından takım arkaşlarını kızdırdı. Paris forması giyen 6 futbolcu, Mbappe'ye cephe aldı. İşte yaşananlar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 09:56
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          Kylian Mbappe'nin France Football'a verdiği röportaj takım içi huzursuzluğa neden oldu.

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          Mbappe verdiği röportajda PSG yönetiminin kadro yapısını yanlış kurduğuna yönelik sözler sarfetmişti.

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          "YUKARIDAKİLERİ İLGİLENDİRİYOR"

          Fransız yıldız verdiği röportajda kulübünün astronomik harcamalara rağmen Şampiyonlar Ligi'nin kazanılamamasına yönelik soruya, "Bu bana uygun bir soru değil, Takımı oluşturan insanlara bunu sormalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Ligde üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu seçildim, takımın en fazla gol atan oyuncusu oldum. O yüzden bu soru yukarıdakileri ilgilendiriyor" cevabını vermişti.

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          RMC'ye göre, bu yorumlar, PSG soyunma odasında hoş karşılanmadı. Takımın altı oyuncusu, aralarında yeni transferlerin de bulunduğu bir grup, yönetimden Mbappe'nin açıklamalarının takım için bir hakaret olduğunu belirtti.

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          PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de durumdan oldukça rahatsız. Al-Khelaifi, "Eğer gerçekten düşüncesi bu ise, neden hemen gitmiyor?" yorumunda bulundu.

           

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          Monaco merkezli haber sitesi RMC, Luis Campos'un bu iletişim savaşında önemli bir rol oynadığını belirtti. 

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          Mbappe'nin yakın çevresi, sözleşmesini sonuna kadar tamamlama ve gelecek yıl ücretsiz olarak ayrılma niyetinde olduğunu açıkça belirtti.

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          Bir süredir Mbappe'yi bonservis bedelsiz göndermek istemeyen PSG'nin bu yaz yıldız oyuncusunu gönderebileceği konuşuluyor.

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