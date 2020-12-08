Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında bugün Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
36. RANDEVU
Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 58 gole engel olamadı.
- Fransız takımlarına karşı ilk maçını yitirdi
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez bu sezon Fransız temsilcilerine rakip olan Medipol Başakşehir, bu ülke ekiplerine karşı ilk maçta mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip, PSG ile evinde oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
- Okan Buruk ile Avrupa'da 18. sınav
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 18. kez boy gösterecek. Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezon başında göreve başlayan Buruk yönetiminde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.
Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.
Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.
Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.
Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı maçlarda Leipzig'e 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu. Grubundaki üçüncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, deplasmandaki maçı 4-1 yitirdi. Medipol Başakşehir, beşinci maçta ise Leipzig'e sahasında 4-3 mağlup oldu.
- Deplasmanda 18. maç
Turuncu-lacivertli ekip, PSG karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında deplasmandaki 18 maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 16 maçta 18 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.
- En golcü isim Visca
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 5 gol kaydeden İrfan Can Kahveci, 3'er kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2 defa gol sevinci yaşayan Marcio Mossoro takip etti.
Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
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