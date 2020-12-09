Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün ertelenen H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Fransız devi Paris Saint Germain'e konuk oluyor.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçına sahne olacak PSG Başakşehir maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappé, Neymar

Başakşehir: Mert; Rafael, Mehmet, Ponck, Hasan Ali; Berkay, İrfan Can, Mahmut; Gulbrandsen, Crivelli, Deniz

BAŞAKŞEHİR DÜN NEDEN SAHADAN ÇEKİLDİ?

PSG Başakşehir maçında skandal. Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında 4. hakem 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan saldırı nedeniyle temsilcimiz sahadan çekildi...